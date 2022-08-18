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客家義民祭屢創紀錄！234年來首位女司儀擔任祭祀大典

▲桃園市長鄭文燦與新竹縣長楊文科前往新竹新埔褒忠義民廟，參加農曆7月20日的義民祭祭祀大典。（圖/資料照片）
▲桃園市長鄭文燦與新竹縣長楊文科前往新竹新埔褒忠義民廟，參加農曆7月20日的義民祭祭祀大典。（圖/資料照片）

本報訊

2022-08-18 18:06:06

每年的全國義民祭，團結的客家人都會以堪比過年的規模慶祝，向守護家園的義民爺致上敬意！而今年的全國義民祭，適逢234年，加上今年國內新型冠狀病毒疫情趨緩，桃園、新竹、苗栗地區的義民廟，紛紛恢復擴大辦理義民祭，而今年新竹縣新埔枋寮褒忠義民廟一連7天的祭祀典禮，也出現多項新紀錄，像是234年以來，首次挑選國小男童擔任農曆7月16日開幕式祝禱生、女主持人擔任農曆7月20日祭祀大典的司儀、神豬大賽減至18隻，都創下義民廟祭典與時俱進的各項紀錄，其中，男童流利朗誦客語海陸腔的畫面曝光後，也火速在網路上創造熱烈話題。

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▲義民祭首度由女性擔任司儀，為234年來首見。擔任司儀者為講客電台主持人徐子雁。（圖/資料照片）
▲義民祭首度由女性擔任司儀，為234年來首見。擔任司儀者為講客電台主持人徐子雁。（圖/資料照片）
這位開幕式祭祀的祝禱生，是新埔寶石國小五年級的男童謝昀恩，暑假過後就要升六年級的謝昀恩說，自己是阿太、阿公阿婆、阿爸阿姆，四代同堂的客家人，這次是經過校內評選後，由老師古秋婷、退休峨眉國小學校長吳聲淼指導。謝昀恩說：「我們全家都是講四縣腔的，不是講海陸腔的，但我回家會拿老師錄好的音檔練習，唸給阿婆聽！」

謝昀恩在義民祭開幕式結束祝禱生的任務後，隔天就去參加「愛鄉愛土．義民後生－2022客語講古比賽決賽」，謝昀恩靦腆地說，自己的興趣是體育、客語朗讀，因為家裡都講客語，所以對客語非常有興趣，但他透露， 班級上的同學溝通，不太會以客語交流，會用到客語的機會，還是回家後比較多機會使用。

退休峨眉國小學校長吳聲淼除了指導謝昀恩唸客語，也擔任「愛鄉愛土．義民後生－2022客語講古比賽決賽」的評審，吳聲淼說，「我主要是做穿針引線的工作，義民廟的住持林邦雄先生，祭文、祝禱文由他書寫，寫完之後我就拿給學校讓學生練習，中途載學生到義民廟，讓我們的住持聽。」

新竹縣文化局長李安妤表示，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，也兼顧藝術與教化意義。

今年輪值祭典區暌違15年再度由新埔聯庄負責，縣長楊文科說，他十分重視客語的傳承，今年特請廟公林邦雄傳授祭祀文化及流程，要求擔任祝禱生的學童精實訓練客語發音，不僅親自逐字逐句教導，強調誦念祝禱詞時必須抑揚頓挫。

▲今年的神豬大賽也創下歷年來最少隻的紀錄，僅18隻神豬參與競賽。（圖/資料照片）
▲今年的神豬大賽也創下歷年來最少隻的紀錄，僅18隻神豬參與競賽。（圖/資料照片）
新竹縣政府表示，為了籌備這次義民祭，首次由9名經過特別培訓的國小學童擔任農曆7月16日的開幕式祭典祝禱生及禮生，全程必須使用海陸腔客語，因此派出有30年禮生經驗的廟公林邦雄特訓，意在讓客家文化及語言向下傳承，展現客家族群的團結與義民信仰，此外，這次農曆7月20日的祭祀大典的司儀，首次邀請得過兩次金鐘獎的講客廣播電臺主持人徐子雁擔任，創下義民廟史上第一位女性司儀的紀錄，證明義民廟除了傳承客家義民精神之外，也不斷地與時俱進。

這次的義民祭祀活動，一連7天，自農曆7月16到7月22日，除了有男童擔任祝禱生、女性主持人擔任司儀，今年的神豬大賽也創下歷年來最少隻的紀錄，僅18隻神豬參與競賽，但仍不減民眾參與義民祭的興致。新埔祭典區總爐主蔡元彰表示，明日農曆8月19日，將會恭送義民爺聖駕回鑾，圓滿完成今年祭典，歡迎大家一起來義民廟感受熱鬧客家慶典！

影片連結：https://www.facebook.com/watch/?v=594398962364442

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