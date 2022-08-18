「超兇DJ女神」曬性感辣裝！生日送禮「捐1000萬做公益」
南韓DJ女神表恩智現年33歲，卻有著超童顏的外表和魔鬼身材，平時除了是一名DJ之外，還身兼Youtuber跟遊戲實況主，也因一系列的「人體試衣間」穿搭影片爆紅。日前她也迎來33歲生日，她宣布捐出1000萬韓元（約新台幣22萬元），給「我愛非洲基金會」，希望當地民眾都有乾淨的水喝，讓網友大讚「人美心也美。」
南韓知名DJ表恩智，因擁有甜美稚氣的臉蛋、凹凸有致的魔鬼身材，經常在社群平台上曬出火辣穿搭照，IG更吸引126萬人追蹤，人氣不可小覷。表恩智也挾著這股人氣轉當演員，客串演出韓劇《Banana Actual Season2》，先前還在YouTube頻道分享換衣影片，給足粉絲福利。
表恩智在日前迎接33歲生日，她也發文表示，與其花錢買禮物送給自己，更想幫助需要的人，便砸了1000萬韓元（約新台幣22萬元）給非洲相關的基金會，讓網友稱讚「人美心也美」。
人氣暴漲的她，近日也紅到日本，並在社群平台上宣布好消息，只見她曬出自己穿中空連身泳裝的辣照，渾圓飽滿的上圍、毫無贅肉的腰線身材，讓人看得目瞪口呆，更表示將於月底在大阪、東京舉行生日粉絲見面會，讓跨海支持她的粉絲能一睹女神的真面目。