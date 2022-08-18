21歲酥麻天籟超有魔性！隨性慵懶派MV引轟動

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除了被音樂旋律打到外，原PO還順帶「小暈」了一下MV中的女主角，也對於她MV觀看次數快達15萬觀看投以讚賞，「希望她可以越來越紅」。
此篇貼文一出便掀起一陣討論，現在學生非常喜歡有個性的長相、風格，同時也順勢挖出早已是粉絲的網友們，「看過她幾次現場，真的蠻厲害的，很有舞台魅力」，才華又為主唱加分了一波。也有獨立樂團粉絲對原PO提及女主唱奪冠的歌唱比賽做出回應，「其實這比賽辦很久了，有參加熱音社之類的應該都知道，例如Aden也是這個比賽出來的。」原來這首ＭＶ就是咖啡廣場音樂挑戰賽協助樂團「初次見面」拍攝參賽歌曲《盪鞦韆》，以高水準、高規格的MV製作，除了讓上架一星期的《盪鞦韆》備受關注外，目前影片觀看次數亦快達15萬，以素人而言，成績相當不錯！也有網友回應，挖出同一場比賽同一個樂團的現場表演片段，現場表現也十分穩定，難怪會奪得今年比賽冠軍！
咖啡廣場舉辦的音樂挑戰賽分為「國高中組」、「大專組」、「歌唱組」三個組別，每年初開始報名，參賽獎勵除了豐厚獎金外，還有許多嶄露頭角的機會！例如拍攝專屬live session、高規格MV拍攝、登上時下音樂圈大型舞台－野人祭和浪人祭等機會，更是年年吸引數百組年輕樂團和學生音樂人爭相報名的原因！咖啡廣場已舉辦十屆的音樂挑戰賽，期間不遺餘力地發掘明日之星，只為了幫助更多年輕學生們在追夢的路上能被看見！假如你也想讓更多人聽到你的音樂？就來投稿「咖廣新聲代」！上萬次曝光機會立即Get！
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