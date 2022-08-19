房市／信義房屋繪畫比賽　小小「SDGs大使」出爐

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特別的是，低年級與高年級的金牌由兄妹檔王品翔和王品淳奪下，王媽媽表示，兩人平常就愛畫畫，也常動手DIY，例如撿地上的落葉做拼貼、用紙箱做彈珠台等，透過創作賦予回收物新生命，此次參賽，只是如實呈現日常所為，小朋友們都覺得參加這次活動非常開心、有成就感，明年還會想繼續參賽。
今年信義房屋還攜手了Gogoro抽出一台電動機車Viva Mix鼓勵眾人響應永續、實踐減碳。無論是企業或個人層面，都可致力永續，以信義房屋為例，向來力推社區服務，今年上半年已經幫助近８萬個住戶解決生活中大小事情，包含修補紗窗、環境維持等，持續呼應永續精神，也期待明年有更多小朋友參與信義房屋繪畫比賽，發揮創意讓世界更美好。
SDGs（Sustainable Development Goals）是聯合國提出的「2030永續發展目標」，目的是指引全球共同邁向永續，近來已成了新顯學，愈來愈多人投入探討人類該如何與地球共存。2022信義房屋此次繪畫比賽，即是想透過畫畫的方式，傳遞給小朋友永續的概念，此次共評選出412個得獎者，除了金銀銅獎都有禮物外，200名佳作和200名創意獎也贈送雄獅無毒的水洗彩色筆和無木色鉛筆，希望延續小朋友對創作的初心。