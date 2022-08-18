首次合作梁朝偉！張曼玉曝被他嗆：不懂演戲就回去吧

經典愛情電影《花樣年華》(In The Mood For Love)4K修復版，將於9月16日全台上映，由影帝梁朝偉與影后張曼玉攜手共譜大銀幕絕美樂章，也獲得眾多國際影展最佳外語片殊榮，更被視為21世紀最經典的電影之一，而張曼玉也憶起拍攝過程，表示「都能自然地回應，形成非常多火花！」
梁朝偉與張曼玉在《花樣年華》中的唯美畫面、終極浪漫，至今仍是許多觀眾心目中的經典，兩位巨星透露雖然《花樣年華》歷時十五個月的拍攝，但彼此對戲的過程是相當順利的，張曼玉形容：「就像在打兵乓球，對方發一個球過來，都能自然地回應，形成非常多火花！」
影后回憶起兩人首次合作的警匪港劇《新紮師兄》，當時青澀的張曼玉即與梁朝偉飾演螢幕情侶，影后張曼玉更透露當時的梁朝偉曾和張曼玉說：「你不懂演戲就回家去吧！」然而，經歷多年的演技磨練之後，兩人在《花樣年華》中展現十足的默契與專業，成功讓《花樣年華》驚豔世界。
電影《花樣年華》描述報館編輯周慕雲（梁朝偉飾演）與妻子搬進一棟群居大廈，邂逅了同樣與和丈夫剛搬進來的蘇麗珍（張曼玉 飾演）。某天，在雙方發現自己的配偶有婚外情後，受傷的兩個靈魂開始接近彼此、互相愛慕，身陷在情感的漩渦之中。《花樣年華》4K修復版將在於9月16日全台上映。