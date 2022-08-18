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還原艾成生前3天！王瞳悲痛現況曝光「教友24小時輪守」

▲曾英欽牧師在艾成生前連續見面3天。（圖／民視）
▲曾英欽牧師在艾成生前連續見面3天。（圖／民視）

記者羅凌筠/台北報導

2022-08-18 19:36:54

馬來西亞藝人艾成在蘆洲租屋處墜樓身亡，享年40歲，哈利路亞家教會曾英欽牧師今（18）日出面發聲，還原艾成生前3天狀態無異，天天到教會報到，「禮拜天、禮拜一、禮拜二我們都還在這裡，大家一起敬拜，他還講一些很感性的話，怎麼發現禮拜三意外出現，我整整哭2天，不捨這個年輕孩子。」

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▲艾成日前才與妻子王瞳慶祝結婚2週年，未料昨（17）日上午他卻在蘆洲捷運站共構大樓墜樓身亡。（圖／翻攝自艾成的異想世界臉書）
▲王瞳新戲告假處理艾成（右）後事。（圖／翻攝自艾成的異想世界臉書）
曾英欽牧師另一個身分是醫生，與艾成結緣6年前，當時艾成每天都會聽到有人叫他去死，一抓狂就怒吼自殘，曾牧師說：「他的情況很多精神病醫院不接受，我接他來家裡，給他愛40天，他因著愛，生命完全改變。」曾牧師認為艾成墜樓「真是一場意外」，與外傳的債務、婚姻、憂鬱症等因素無關。

▲傳道師邱宇飛透露王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人24小時輪流陪伴。（圖／民視）
▲傳道師邱宇飛透露王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人24小時輪流陪伴。（圖／民視）
傳道師邱宇飛提到，艾成夫婦深愛彼此，「婚後他們夫妻依然有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共，並且與大家一起熱情參與許多服事，熱心在神的國度中，包括7月7日才剛剛錄製完成的神國大樂創作歌曲12首，我們將會陸續的發表，來紀念艾成為社會的貢獻與付出，相信這一定是他在天上所樂見的。」

王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人24小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。傳道師邱宇飛說：「我們深感悲慟不捨，卻深信不會失去盼望，並繼續完成艾成還來不及完成的，把愛活出來，希望社會大眾能多給予家屬鼓勵和安慰，教會尊重艾成父母期盼盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會。」

哈利路亞家教會聲明：

各位朋友平安！

昨天，教會的家人及關心艾成的親朋好友、粉絲們，都度過了無比沉痛艱難的一天，我們感到非常的震驚與不捨！ 

面對昨天艾成意外墜樓，突然的離開，我們極為痛心，六年來艾成因著上帝的愛和教會的陪伴，度過了他人生中非常快樂踏實的日子，並竭力的將這份愛傳給每一位他所碰觸的人，婚後他們夫妻依然有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共，並且與大家一起熱情參與許多服事，熱心在神的國度中，包括七月七日才剛剛錄製完成的神國大樂創作歌曲12首，我們將會陸續的發表，來紀念艾成為社會的貢獻與付出，相信這一定是他在天上所樂見的。

王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人二十四小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。懇請大家與我們一起為艾成與王瞳的家人禱告，求神保守安慰他們的心，我們堅信此時的他先離開我們，肯定被褓抱在天父的懷裡。

我們深感悲慟不捨，卻深信不會失去盼望，並繼續完成艾成還來不及完成的，把愛活出來，希望社會大眾能多給予家屬鼓勵和安慰，教會尊重艾成父母期盼盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會，謝謝！上帝祝福各位！

哈利路亞家教會  全體
主後2022年8月18日

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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