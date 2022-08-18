還原艾成生前3天！王瞳悲痛現況曝光「教友24小時輪守」

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傳道師邱宇飛提到，艾成夫婦深愛彼此，「婚後他們夫妻依然有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共，並且與大家一起熱情參與許多服事，熱心在神的國度中，包括7月7日才剛剛錄製完成的神國大樂創作歌曲12首，我們將會陸續的發表，來紀念艾成為社會的貢獻與付出，相信這一定是他在天上所樂見的。」
王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人24小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。傳道師邱宇飛說：「我們深感悲慟不捨，卻深信不會失去盼望，並繼續完成艾成還來不及完成的，把愛活出來，希望社會大眾能多給予家屬鼓勵和安慰，教會尊重艾成父母期盼盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會。」
哈利路亞家教會聲明：
各位朋友平安！
昨天，教會的家人及關心艾成的親朋好友、粉絲們，都度過了無比沉痛艱難的一天，我們感到非常的震驚與不捨！
面對昨天艾成意外墜樓，突然的離開，我們極為痛心，六年來艾成因著上帝的愛和教會的陪伴，度過了他人生中非常快樂踏實的日子，並竭力的將這份愛傳給每一位他所碰觸的人，婚後他們夫妻依然有著穩定的教會生活，彼此深愛著對方，患難與共，並且與大家一起熱情參與許多服事，熱心在神的國度中，包括七月七日才剛剛錄製完成的神國大樂創作歌曲12首，我們將會陸續的發表，來紀念艾成為社會的貢獻與付出，相信這一定是他在天上所樂見的。
王瞳目前由教會的弟兄姊妹及王瞳的家人二十四小時輪流陪伴，幫助她度過這段最難熬的時間。懇請大家與我們一起為艾成與王瞳的家人禱告，求神保守安慰他們的心，我們堅信此時的他先離開我們，肯定被褓抱在天父的懷裡。
我們深感悲慟不捨，卻深信不會失去盼望，並繼續完成艾成還來不及完成的，把愛活出來，希望社會大眾能多給予家屬鼓勵和安慰，教會尊重艾成父母期盼盡速完成後事，為艾成舉辦追思告別會，謝謝！上帝祝福各位！
哈利路亞家教會 全體
主後2022年8月18日
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