空戰成功轉陸戰　林佳龍：民調大幅拉近有信心大翻轉

民進黨新北市長參選人林佳龍今（18）日晚間到鶯歌參加民進黨新北市議員參選人卓冠廷舉辦的造勢活動，受訪時表示從最早受徵召後一個月來在空戰上的議題確實打動人心，現在進入陸戰，將與選區所有的議員參選人組成最堅強的競選團隊，在民調大幅拉近下，有信心以這個節奏往前走到勝選，讓新北大翻新。
林佳龍表示，從網路民調的資料，雙方支持度差距縮小，就是空戰打出的補助六十五歲長者裝假牙、社會住宅、運動局成立及捷運路網問題，確實打動人心，而現在在最後三個月多開始進入陸戰，就是結合三十七位議員辦的座談會，這些活動與宣講，都會反映在民調上民調都會參考自己也會做，確實現在民調大幅拉近，從網路聲量的大數據顯示，與侯友宜的對比，正聲量值比他大，雖然侯的支持度高，但在喜愛與不喜愛的聲量對比目前我們領先，相信大家全力動員，只要市民能被大翻新打動，新北大翻新，市政就有新氣象。
林佳龍也提到身旁的卓冠廷，表示卓冠廷要參選前就詢問過自己意見，由於擔任過新聞局長與市府發言人，與妻子洪慈庸在地方一同服務，受到大家稱許，在台中的訓練已足夠；所以建議卓冠廷返回故鄉新北市，「人親土親」，從鶯歌出發，從在初選時透過電視談話節目論辯開始，到「恩恩案」時為家屬一路追蹤爭取權利與真相，若是能當選議員，一定能為地方更盡一份心力與魄力。