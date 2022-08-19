實價登錄2.0上路週年！全台預售屋狂漲15.4%　台南漲最兇

我是廣告 請繼續往下閱讀
而預售屋房價漲幅居次的為高雄市，去年上半年預售屋單價約22.5萬元，今年上半年來到29.2萬元，漲幅近3成，總價部分也突破千萬元，由852萬元增加至1093萬元，上揚28.3%，位居7大都會區之冠。同樣受到台積電設廠加持助攻房價跳漲的，其中又以廠址所在地楠梓區，房價1年間就由1字頭成長至3字頭，接近翻倍。
預售屋房價漲幅位居第三的為桃園市，一年內房屋平均單價由26.5萬元成長至33.3萬元，漲幅25.7%，而總價部分則由1032萬元增加至1207萬元，成長17%。桃園因房價相對雙北親民許多，加上機場捷運與台北相連，未來還有捷運綠線，逐漸消彌與雙北間的屏障，吸引大量脫北者購屋，在比價效應下房價也跟著水漲船高。台中市過去1年預售屋漲幅也超過2成，去年上半年單價逼近3字頭，今年上半年則成長至36.8萬元，總價部分則由1120萬元上漲至1401萬元，漲幅25.1%。《591實價登錄》表示，台中本來就是台商大本營，除了受惠台商回流擴大中科發展外，捷運綠線也於去年正式開通，再加上台中國際會展中心、台中巨蛋及洲際娛樂城等建設利多助攻大量重劃區開發，帶動房價上漲。
至於雙北市部分，新北市預售屋漲幅逾1成，單價由44.2萬元邁入5字頭，而總價部分則由1462萬元上升至1687萬元，增加15.4%。新北市近1年不少重劃區推案爆發，包括二重疏洪道重劃區，又以左岸漲幅大於右岸，價差逐漸縮小；還有土城暫緩重劃區及塭仔圳重劃區，都因捷運行經且鄰近舊市區、生活機能完備，使得漲幅相當可觀。而首善之都台北市，預售屋房屋單價由去年83.6萬元上揚至今年逼近9字頭大關，漲幅7.3%；總價的部分更是來到3813萬元，與居次新北市相差2倍之多！台北市由於房價基期高，漲幅相對小，不過又以大同及北投兩區房價明顯上揚，前者受惠西區門戶計畫，而後者則因北士科重劃區今年正式推案，成交突破百萬元，拉抬區域房價。
近幾年漲幅最大的新竹縣市，在這次調查中意外墊底，預售屋房價一年間僅由31.1萬元成長至33萬元，漲幅6.1%，總價部分則由1203萬元上漲到1293萬元。主因為竹北、東區等蛋黃區房價暴衝，使得該區出現惜售、推案放緩的狀況，建商逐步轉往湖口、竹東等2字頭低價區開案，拉低整體平均房價。
《住展雜誌》研發長何世昌認為，實價登錄制度本身會影響買賣雙方心態，具有多頭助漲、空頭助跌的效果，而台灣房市慣市是「多頭時間長、空頭時間短」，實登助漲房價的效應遠比助跌大，更何況是揭露成交價格更高的預售屋，助漲效果更是顯著。