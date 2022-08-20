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六日限定！7-11大冰美28元　「全家霜淇淋」買一送一

▲超商周末好康大放送，7-11大冰美2杯55元，APP還有珍珠撞奶買一送一；全家霜淇淋、大杯極選美式也都買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲超商周末好康大放送，7-11大冰美2杯55元，APP還有珍珠撞奶買一送一；全家霜淇淋、大杯極選美式也都買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-20 08:08:31

假日出去玩，把握優惠吃喝更省錢！7-11、全家兩大超商都有周末限定的優惠，今明兩天（8/20、8/21）趁著買一送一至少省一半。7-11除了「超值五六日」活動，再加碼「夏季清涼咖啡趣」等APP好康；全家超商則強打「康康5」，咖啡怎麼喝才划算，《NOWnews今日新聞》整理各大活動好康，折扣幅度一次看。

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■7-ELEVEN
🟡超值五六日｜限門市．8/20、8/21
📍大杯美式2杯55元，約6.1折。（單杯原價45元、平均特價28元）

📍大杯拿鐵2杯77元，約7折。（單杯原價55元、平均特價39元）

📍冰淇淋紅茶2杯99元，約7.6折。（單杯原價65元、平均特價50元）

📍蕾妮亞零觸感衛生棉10片22.5cm，加10元多1件，約6.1折。（單件原價45元、平均特價28元）

📍胖虎×阿奇儂焦糖脆可可雪糕第2件10元，約6折。（單支原價49元、平均特價30元）

📍紐西蘭氣泡酒、芬蘭琴通寧調酒任選第2件5折，約7.5折。（單瓶原價79元、平均特價59元）

▲7-11今明兩天有「超值五六日」。（圖／業者提供）
▲7-11今明兩天有「超值五六日」。（圖／業者提供）
🟡夏季清涼咖啡趣∣限APP．8/24前
📍大杯冰蜂蜜拿鐵10杯560元，7折。（單杯原價80元，平均特價56元）

📍大杯冰燕麥拿鐵10杯525元，7折。（單杯原價75元，平均特價53元）

📍特大杯美式咖啡10杯420元，7折。（單杯原價60元，平均特價42元）

📍濃厚黑糖珍珠撞奶買1送1。（單杯原價70元，平均特價35元）

📍精品拿鐵買2送2。（單杯原價90元，平均特價45元）

▲OPEN POINT行動隨時取上架黑糖珍珠撞奶買1送1、精品拿鐵買2送2，以及指定咖啡買7送3。（圖／APP截圖）
▲OPEN POINT行動隨時取上架黑糖珍珠撞奶買1送1、精品拿鐵買2送2，以及指定咖啡買7送3。（圖／APP截圖）
■全家．限8/20、8/21
📌優惠1：全盈+PAY限定，霜淇淋不限口味買1送1，原價49元、單支平均特價25元。APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，湖池屋黍一番鹽燒海鮮蝦、怡漾鹼性離子水、威德保健飲品系列皆買1送1。

▲全盈+PAY限定，全家「芒果椰奶霜淇淋」買一送一。（圖／曾郁雯提供）
▲全盈+PAY限定，全家「芒果椰奶霜淇淋」買一送一。（圖／曾郁雯提供）
📌優惠2：大杯極選美式55元買1送1，第二杯採發放小白單兌換券模式，可於8/22至8/28在原店免費兌換第二杯。

📌第三重：百吉蘇打大雪糕（25元）、仙女珍珠紅茶（55分）、天然水2.2L（35元）、原萃冷萃蜜香紅茶（35）都是買一送一，等於蘇打雪糕平均13元；可爾必思莎瓦調酒推出2件75元，相當於7.7折。

▲「康康5」買一送一是周末限定。（圖／業者提供）
▲「康康5」買一送一是周末限定。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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