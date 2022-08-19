黃珊珊當年不斷要求放寬內科限制　國民黨：不要再馬維拉

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王鴻薇痛批，黃珊珊在內湖擔任議員20年、3年北市副市長，不解黃珊珊說出這種話，還在馬維拉，馬英九就說，自己已經離開北市16年，竟然還在馬維拉，奉勸黃珊珊不要學壞了，學民進黨一樣，動不動就馬維拉。
王鴻薇更批黃珊珊過去曾不斷要求內科提高容積率、樓地板面積，讓內科可以容納更多人，「凡走過必留下痕跡」，黃珊珊作為內湖南港議員，應該全力督導內湖交通，現在去檢討馬英九，說法自打嘴巴，是現在北市副市長黃珊珊去打過去議員黃珊珊的臉，當時一直要求內科相關限制，提高容積率，現在才指責馬英九讓太多人進駐內科、內湖，根本自相矛盾。
台北市議員游淑慧提到，他跟黃珊珊其實有一段小淵源，民國87年黃珊珊競選第一屆的北市議員，當時他大學剛畢業，就是黃珊珊的助選員，但一路上看到黃珊珊變變變，真的有點難過，不管是黃珊珊批評的馬英九或郝龍斌，在歷次選舉都有幫黃珊珊站台、輔選，就算黃珊珊有了新老闆、新路線，倒打一把大可不必。
游淑慧痛批，有關內湖交通，陳時中跟蔣萬安都有資格批評，只有黃珊珊沒有資格批評，當了20年內湖南港市議員、3年副市長，到底位內湖交通帶來什麼具體貢獻。
游淑慧質疑，黃珊珊說，是馬英九讓內科塞入太多人，但馬卸任北市長時，內科只有7.5萬人，黃珊珊當時還不斷要求放寬容積率，讓更多人進駐，郝龍斌卸任時內科也不過12萬人，雖然交通出現瓶頸，但也規劃民生汐止線，柯文哲執政不但沒有解決內湖交通問題，還更雪上加霜，增加了內科2.0，現在還沒滿載就一萬人，「就像是膽固醇過高了，還塞進肥肉一樣」。