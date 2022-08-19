新南向投資收益首超車中國大陸　中華徵信所點出轉捩點 

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至於上市公司第2季投資收益中國大陸投資收益，即使有鴻海的依託，也很難維持2021年同期的1426億元水準，且不排除投資收益下滑至1200億元左右的可能。
中華徵信所表示，雖然自2018年美中貿易戰後，市場皆認為新南向投資也同步啟動，但是從2015年至今台灣對新南向和中國大陸投資比較來看，其實並不如想像的快。例如2018至2020年台灣核准對新南向國家投資分別為24.02億美元、27.91億美元及28.29億美元、成長金額並不多。
同時。在2015年台灣核准對新南向投資（僅統計東協六國及印度）金額就曾高達34.67億美元，反而在2016年全體新南向投資金額又滑落至23.82億美元，2017年在政府啟動新南向政策後，確實帶動當年的南向投資潮，使得投資金額創下36.80億美元的新高。
不過，新南向真正的啟動轉捩點是出現在2021年，除了疫情的影響外，美國拜登總統上台後不但沒有放鬆對中國大陸的貿易政策，並且在半導體產業上進一步壓迫中國大陸的發展空間，使得台灣企業明顯感受到全球供應鏈的趨勢，也就是減少對中國大陸代工的倚賴，靠攏新南向國家的方向前進。也使得大型企業在新南向國家的佈局快速升溫，2021年對新南向投資金額呈現爆炸性成長105.97%，投資金額爆增到58.28億美元，再度刷新單年投資金額歷史新高。
若對照2015年至今我國對新南向國家及中國大陸投資金額消成長比較，可以明顯看出對新南向國家投資金額的向上成長，以及中國大陸投資金額快速下降的趨勢。2021年對新南向投資金額與中國大陸投資金額相差不到3500萬美元，到今年上半年對新南向投資金額20.65億美元，則首度超對中國大陸投資金額的17.96億美元，使得對新南向投資取代中國大陸成為我國最大投地區的趨勢揭開序幕。
中華徵信所認為，接下來需要關注的是新南向國家的整年度投資收益情況，因為全體公發公司2021年在中國大陸的投資收益高達6778億元，在新南向國家則為4066億元，雖然同步創下新高，但中國大陸投資收益仍較新南向投資收益高出2,700億元，因而兩大地區獲利指標的消長情況，將會影響我國對新南向國家投資彎道超車後的成長力道。