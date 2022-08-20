柬埔寨豬仔真好騙？4大慣用招數公開：聽到這句快醒過來
被稱為「柬埔寨吹哨者」 Youtuber Bump，自7月下旬發布最新一期「詐騙解碼」系列影片，Bump飛抵柬埔寨試圖救出受困的台灣人，並揭露因受到海外高薪工作、包機票包吃住等字眼吸引，而被騙到柬埔寨淪為詐騙、人蛇集團囊中物的悲慘遭遇，引發社會大眾高度關注海外詐騙的相關話題。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內，關於「柬埔寨詐騙事件」話題的網路聲量表現，盤點4大熱門詐騙手法。
Youtuber「好棒Bump」的Bump在7月22日發布影片起，各大媒體轉發影片後促使相關話題在一周後7月31日成功發酵，引起網友熱烈討論：「欽佩Bump直接去救人」、「Bump是真吹哨者」、「很感謝媒體報出來，希望能引起大家重視」。在8月8日，民間非營利的全球反詐騙協助組織宣布「不會再受理協助被詐騙前往柬埔寨的國人」相關聲明，也引起網友激烈爭辯：「感謝這些組織的默默付出，希望多救一個是一個」、「很多人不聽勸執意要去柬埔寨被騙，別花費力氣救了。」正反兩極的意見讓話題討論聲量持續增加。
8月15日晚間，刑事局公布數據，顯示在近九個月內有超過4千名國人前往柬埔寨後，失聯逾三個月且下落不明，讓話題聲量來到高峰，網友們相繼表示：「雖然被騙很可憐，但歸根究底還是太好高騖遠了」、「真的不能貪」，眾人都認為打著高薪輕鬆賺的職缺背後，必然有許多隱情，應徵前應該要三思而後行。
進一步觀察「柬埔寨詐騙事件」的常見手法，包吃包住、旅遊兼差等字眼最常被提及，可以發現這些詐騙慣用語都是打著「高福利、高薪」的噱頭來行騙，其中有民眾分享自己受騙到當地工作的經驗：「不聽話就會被打」、「沒飯吃、沒水喝，甚至沒熱水澡」，希望透過自己的遭遇，警惕大眾不要再輕易上當。
「抓交替」也是詐騙集團的慣用手法之一，利用已經被詐騙的人想回家的弱點，要求他誘騙其他親朋好友來參觀工作地點、招待旅遊，再將人從機場直接擄走；或是假扮異地戀的人頭帳號，以「受困柬埔寨、拿錢過來贖我」等說詞，誘拐民眾前往當地。變化多端的詐騙手法令人防不勝防，讓網友紛紛留言互相提醒：「別輕信任何賺快錢的機會」、「網路交友聊到錢就要知道不對勁了」，呼籲千萬別一時財迷心竅，賠上荷包還賠上人身自由。