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清酒萬歲！飲酒量下滑影響稅收　日本政府鼓勵多喝酒

▲由於新冠肺炎疫情以及年輕人對飲酒態度改變，導致酒類銷售減少，更導致稅收下滑。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於新冠肺炎疫情以及年輕人對飲酒態度改變，導致酒類銷售減少，更導致稅收下滑。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-19 11:06:17

通常以政府官方的角色來說，都會勸人少喝酒保障身體健康，不過日本政府最近卻發起新的宣傳活動，希望年輕人多喝點酒。原來是因為日本年輕人的飲酒觀念轉變，再加上新冠肺炎期間，酒精類飲料銷量嚴重下滑，政府稅收大幅減少。因此日本當局舉辦全國性的創意競賽，鼓勵人們多喝酒。

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根據《衛報》報導，日本國稅廳（NTA）日前宣布舉辦一項名為「Sake Viva!」（清酒萬歲！，日文: サケビバ！）的比賽，希望能鼓勵20至39歲的民眾發揮創意，提出新產品和設計，以及促進家庭飲酒的方法，來幫助重振國內酒精飲料風氣。

NTA還拋磚引玉，鼓勵參賽者可以循著在家賞清酒，以及以「元宇宙」（metaverse）為銷售途徑，來協助重振持續走下坡的國內酒精飲料市場。這項比賽將持續到9月9日。進入決賽的選手將被邀請參加11月10日在東京舉行的頒獎典禮。勝出的提案也會被NTA採用，進而進行商業化。

NTA指出，日本的酒類消費量已從1995年的平均每人每年100升下降到2020年的75升。在2020年，酒類稅佔日本稅收的1.7%，低於2011年的3％和1980年的5％。酒類飲料銷售減少衝擊到日本的財政預算，日本的預算赤字已經超過48兆日圓（約台幣10.8兆元）。

2020財年酒類稅的總收入也下降超過1100億日元至1.1兆日元。有日媒指出，這是31年來酒精稅收降幅最大的一次。此外，啤酒消費量的下降尤為明顯，銷量下降20%至不足18億升，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比去年下降9.1%。

NTA官員表示，由於新冠肺炎期間，居家工作的機會增加，許多人可能開始懷疑，是否需要繼續維持著與同事喝酒應酬的習慣。日本厚生勞動省則表示，希望這項活動也能提醒人們記得適量飲酒。

有日媒指出，民眾對於這場促銷酒類的競賽反應不一，有人批評活動鼓勵年輕人養成不健康的飲酒習慣，也有人在網上提出很有創意的想法，例如用人氣很旺的女明星作為虛擬女性侍酒師，招攬更多酒客光顧。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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