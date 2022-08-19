清酒萬歲！飲酒量下滑影響稅收　日本政府鼓勵多喝酒

我是廣告 請繼續往下閱讀
NTA還拋磚引玉，鼓勵參賽者可以循著在家賞清酒，以及以「元宇宙」（metaverse）為銷售途徑，來協助重振持續走下坡的國內酒精飲料市場。這項比賽將持續到9月9日。進入決賽的選手將被邀請參加11月10日在東京舉行的頒獎典禮。勝出的提案也會被NTA採用，進而進行商業化。
NTA指出，日本的酒類消費量已從1995年的平均每人每年100升下降到2020年的75升。在2020年，酒類稅佔日本稅收的1.7%，低於2011年的3％和1980年的5％。酒類飲料銷售減少衝擊到日本的財政預算，日本的預算赤字已經超過48兆日圓（約台幣10.8兆元）。
2020財年酒類稅的總收入也下降超過1100億日元至1.1兆日元。有日媒指出，這是31年來酒精稅收降幅最大的一次。此外，啤酒消費量的下降尤為明顯，銷量下降20%至不足18億升，2020年日本人均啤酒消費量約為55瓶、比去年下降9.1%。
NTA官員表示，由於新冠肺炎期間，居家工作的機會增加，許多人可能開始懷疑，是否需要繼續維持著與同事喝酒應酬的習慣。日本厚生勞動省則表示，希望這項活動也能提醒人們記得適量飲酒。
有日媒指出，民眾對於這場促銷酒類的競賽反應不一，有人批評活動鼓勵年輕人養成不健康的飲酒習慣，也有人在網上提出很有創意的想法，例如用人氣很旺的女明星作為虛擬女性侍酒師，招攬更多酒客光顧。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！