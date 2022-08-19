偷情者的骨折　醫快手治癒減少後遺症

台中40歲李姓水塔工人日前為求快，從一層樓高的水塔跳下來，結果腳跟先著地，當下他痛得無法行走，返家後更發現腳跟整團瘀青，趕緊就醫檢查，確認是腳跟閉鎖性骨折，又被稱為「偷情者的骨折」，若不儘速開刀，日後恐衍生諸多後遺症，所幸植入埋頭式復位螺釘後復原良好，讓他直說「以後不敢再亂跳了」！

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亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師吳信廷表示，腳跟骨折是頗為常見的意外傷害，其中以勞工朋友為高風險族群，職業類別涵蓋鷹架、室內裝潢、油漆、水電工等，上述人員往往因各種原因由高處落下，之後腳跟先著地，導致承受身體絕大重量的跟骨難以承受，輕者移位，嚴重者則可能粉碎性骨折。

吳信廷指出，跟骨骨折雖然會讓患者十分痛苦，但國外卻給了它一個十分浪漫的名稱：「Lover Fracture」（譯為「偷情者的骨折」或「小三/小王的骨折」），顧名思義，就是比喻第三者在偷情時不慎東窗事發，為了躲過正宮追捕，往往會在情急之下跳窗逃生，結果著地瞬間，跟骨往往首當其衝導致骨折而得名。

但吳信廷強調，這類患者並不會感覺任何「羅曼蒂克」的氣氛，因為當下會出現足跟疼痛、難以站立、行走等症狀，尤其腳踝部位更會嚴重腫脹、變形，同時伴隨有明顯淤血，尤其腳踝旋轉做動作時，可能也會聽到骨頭摩擦音，一旦沒有立即處理，等到骨折部位定位，日後不僅行走會劇烈疼痛影響步態，腳踝皮膚也會因不斷摩擦破裂，傷口難以癒合而壞死，導致骨頭外露的悲劇。

因此患者到院時，急診團隊利用X光檢查患者傷勢，確認跟骨的前上及前後切線角度(又稱為「Böhler's angle」)被壓縮至僅有5度(正常應為介於20至40度)，骨科醫療團隊旋即接手安排手術，緊急植入3根「埋頭式復位螺釘」，將斷裂的跟骨重新復位，五天後順利出院，一個月後患者回診，已經能夠正常行走，也強調「再也不敢亂跳了」。