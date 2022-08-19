王心凌合體「兩大男神」！全網淪陷回憶殺：根本是偶像劇
藝人王心凌近期參加中國選秀節目《乘風破浪》（又稱《浪姐3》），在節目中風光拿下冠軍，以C位之姿在中國成團出道，再度翻紅的她演藝事業再創巔峰。昨（18）日王心凌在社群媒體上驚喜發出與吳克群、潘瑋柏聚會的照片，女神罕見同框兩大男神，難得的青春組合以及神仙顏值，讓網友淪陷回憶殺，直呼：「根本是偶像劇！」
王心凌發文寫下：「謝謝克群請吃飯，好久不見的瑋柏！朋友相聚開心的晚餐。」照片中三人難得聚會，開心留下合影，高顏值的神仙組合讓粉絲直呼：「哇！有種有像劇的氛圍了」，而三人也認識多年，過去王心凌曾與吳克群合作歌曲《NANANA》，貼文一出便引發網友暴動，「都是青春裡的人！」、「天阿！！這組合想到我國小讀書的日子」。
此外王心凌也不忘替兩位好友宣傳，即將在今日首播的《披荊斬棘的哥哥2》，除了吳克群及潘瑋柏加入節目外，蘇有朋、任賢齊、吳建豪、信（蘇見信）、張震嶽以及王大陸，多名台灣男星也參與錄製，強大陣容讓粉絲直呼好期待。
有了《浪姐3》的經歷，王心凌喊話吳克群：「建議還是控制一下，不要太累也不要當隊長」，吳克群則逗趣回應：「謝謝隊長的建議，我虛心接受！遇到任何難題，再來請示隊長。」另外潘瑋柏也興奮發文：「你們準備好和我的麥克風一起披荊斬棘了嗎？」對此王心凌也大力支持直呼：「I’m ready！期待！」