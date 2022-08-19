麥當勞系譜圖夯！隱藏家族成員曝光 網瘋傳：點餐藏玄機
連鎖速食店麥當勞，在台販售已經數十年，不只擁有多項商品，品項更是推陳出新擁有大批粉絲，近日就有一名網友於Dcard PO出「晚間八點強檔，麥當勞世家」將經典漢堡、薯條、麥克雞塊與點心等產品分類畫出關係圖，並賦予餐點個性、故事，原來麥克雞塊是一夫多妻，聖代系列都出國深造了，焦糖奶茶是急流勇退的巨星、大麥克是永遠的大哥，腦洞大開超有才，號稱「麥當勞世間情」！
貼文一出後，立刻引發網路熱烈轉傳，「點心我都吃小雞翅」、「求麥當勞官方版」、「麥脆雞台灣研發？？？？這啥冷知識」、「蛋捲冰淇淋應該會跟薯條有一腿」，而原PO為了回應網友，截至截稿為止，也已五度更新關係圖，納入「家族中的富二代」、「被逐出家門的精英」、「出走的甜心家族」，不少網友直言原PO「高少在民間」，笑稱「這篇根本回憶殺」徹底擴編麥當勞宇宙。
而除了引發大批網友激烈討論產品關聯外，也有眼尖網友發現近日麥當勞點餐機出現「McPlant」圖樣，據推測應是先前國外已販售的植物肉漢堡即將登陸台灣，不少網友紛紛表示，「植物肉漢堡終於要來了，等超久」、「麥竟然要出這種酷東西」、「好想試試看植物肉」、「啥時賣多少錢？」
事實上，為了推廣植物肉，近年許多廠商對植物肉的口味不斷改良，除了營養更豐富且不含動物成分之外，口感也貼近真實肉品，讓消費者在飲食上有更多選擇，本次網友PO文創作麥當勞關係圖，除了大玩八點檔世間情梗嗨翻網絡，更引發大批網友敲碗麥當勞推出植物肉漢堡。