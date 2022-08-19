人蛇竟是高中生！為賺36萬害2同學變豬仔 仍有1人失聯
我國3名立委昨（18）天從柬埔寨救回1名19歲陳姓少年，後續經過警方追查，本月初陳男與18歲的鄭男（人尚在柬埔寨）被仲介出國當「豬仔」，涉嫌仲介2人到柬埔寨的林姓男子透露，原本3人要一起出國，但自己跟陳男吵架，就打消出國念頭，讓2人先出國。
屏東警方表示，10日接獲陳男家人報案，家屬表示，年僅19歲的陳男原先告知家人，要到台中當保全，怎料北上後卻搭機離台，就此失去音訊，直到在6日透過LINE向家人求救，表示自己被人騙到柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打，家人才知道陳男到柬埔寨淪為豬仔。
警方循線追查，發現訪查到陳男家人提供可疑誘騙國人犯嫌情資，發現18歲的林男涉有重嫌，他透過網路交友認識一名綽號「阿文」的人蛇集團成員，對方自稱在柬埔寨工作，需要工作人員，要求林男仲介年輕台人赴柬，並承諾每仲介1人即支付6000美金(約新台幣18萬183元)費用。
因此林男便邀約從小一起長大的鄭男、陳男一起前往柬埔寨，不過根據林男供稱，在出發前自己與陳男因故大吵一架，因此放2人鴿子，獨自留在台灣，鄭、陳2人抵達柬埔寨後，「阿文」也未依約支付他介紹費。
警方表示，昨天在陳男返抵國門之際，已火速將林男帶回偵辦，訊後依《刑法》「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送，全案仍在調查中。（編輯：孫唯容）