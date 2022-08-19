艾成媽媽昔385字挺媳婦　「原諒瞳瞳的直率」眾心碎

我是廣告 請繼續往下閱讀
說到激動處，王瞳一度哽咽：「我不是要一個很會做家事的老公，我要的是陪我聊天、陪我吃飽飯、兩個人在街上散散步那種很簡單的幸福...從來沒有過。」她說：「外界都會覺得『王瞳對艾成好兇喔』，或是『艾成好可憐喔，因為被王瞳這樣逼著』，可是我已經忍受10年你這樣子機器人的生活了耶！」語落，王瞳自嘲：「我是不是講得太真實了？」艾成則承認自己確實有這樣的問題，也願意改變，只是需要時間。
該場直播結束後，王瞳被排山倒海的輿論攻訐，當時不僅艾成出面護妻，艾媽媽更提筆寫了一封信，力挺兒媳婦王瞳，她說，瞳瞳和艾成在言語上的表達引起了誤解，「其實只是夫妻之間的溝通罷了，艾成和瞳瞳雙方都是想要讓婚姻關係更近一步」。
艾媽媽表示，瞳瞳在直播中訴說她作為妻子在這段關係中的感受，也是妻子向丈夫的撒嬌，其實兩人真的很相愛，只求更進一步、心連心的愛情和婚姻關係，「在這裡，我想請大家原諒艾成和瞳瞳的直率，請多多包涵原諒，他們忽略了自己公眾人物的身分，我也相信經過這期節目，希望能讓夫妻們學習夫妻之道、如何相處」。
意外發生前，艾成預計9月回馬來西亞探親，也在家鄉補辦結婚手續，沒想到，竟發生白髮人送黑髮人的憾事，艾成爸爸、媽媽、弟弟、姊姊及姊夫等7位家人，昨（18日）晚已經飛抵台灣，艾媽媽入境時神色哀戚，一家人待3天居家檢疫結束，就會親自送寶貝兒子走完人生最後一程。（編輯：楊穎軒）
艾成媽媽親筆信全文
大家好，平安！我是艾成母親，上一期的（那一同進城）直播節目中，發生了讓大家議論紛紛的小插曲。
當我看完直播的當下，心中感到非常傷心也十分心疼艾成，但是經過與艾成和瞳瞳的一番談話之後，我才明白了，原來是教會福音節目主題，在他們言語上的表達引起了誤解，其實只是夫妻之間的溝通罷了，艾成和瞳瞳雙方都是想要讓婚姻關係更近一步。
瞳瞳在節目直播訴說她作為妻子在這段關係中的感受，也是妻子向丈夫的撒嬌，沒想到讓大家誤解了，其實艾成和瞳瞳很相愛，只求更進一步的心連心的愛情和婚姻關係，而且這期節目的主題是與夫妻關係相關，讓夫妻們學會如何相處，也更相愛。
在這裡，我想請大家原諒艾成和瞳瞳的直率，請多多包涵原諒，他們忽略了自己公眾人物的身分，我也相信經過這期節目，希望能讓夫妻們學習夫妻之道、如何相處。
祝願每一對夫妻都能擁有有效的溝通，伉儷情深，最後祝觀眾朋友和粉絲們喜樂、平安蒙福！
艾成母親