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最美公主不想婚？佳子曾傳與牙醫熱戀　宮內廳：沒聽說

▲日本皇室秋篠宮文仁親王的二女兒佳子公主近來積極參與公務，被外界認為是為了累積好感度。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本皇室秋篠宮文仁親王的二女兒佳子公主近來積極參與公務，被外界認為是為了累積好感度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-19 12:01:47

日本秋篠宮文仁親王次女佳子公主先前被傳出正與一名牙醫師熱戀，甚至還拜見對方父母，很可能好事近了。不過對此，日本宮內廳表示「公主只是去看牙醫」，沒有聽說兩人正在交往。

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先前曾有日本週刊雜誌爆料，27歲的佳子在7月時造訪了位於東京的一間牙醫診所，待了3小時後再院長夫婦護送之下離去。由於牙醫的兒子畢業於名校、長相酷似「桐谷健太」，並且與佳子是小學同學，因此傳出了可能正在熱戀的消息。

而佳子2021年6月入職全日本聾啞聯盟，由於新冠肺炎疫情原因，大部分的公務都以線上方式完成，但自今年起佳子陸續開始親自出席各大活動。有日媒指出，自大學畢業之後，佳子有一陣子公務量不多，但近來卻積極參與公務，有可能就是為了要在發表訂婚前累積國民好感度。更有日媒指出，佳子很有可能在9月正式宣布與牙醫男友訂婚。

不過對於佳子與型男牙醫熱戀，且可能步入禮堂的消息，負責皇家事務的宮內廳相關人士表示「突然冒出這個交往新聞令人很驚訝」，並指出2人並沒有所謂的熱戀，佳子只是去同學家診所看牙，「沒有聽說過2人正在交往」。該名人士表示，由於秋篠宮家與對方家人關係密切，她應該只是在治療牙齒後，到對方家裡坐坐聊天。

佳子專攻心理學和舞台藝術，今年12月就滿28歲，因其在皇室中出眾的長相被封為「最美公主」，備受國民關注。有皇室記者透露，佳子在2017年9月至2018年6月赴英國留學時，曾傳出和一名日本留學生走得很近，進而交往的消息，該男性畢業歸國後創立IT公司，並親自否認與公主交往傳聞。在數年前，也曾傳出與學習院同學、「富士急行」第4代社長堀内光一郎之子傳出交往，不過被社長夫婦否認，說兩人根本沒見過面。

由於佳子的姊姊真子去年10月和大學同學小室圭之後移居美國紐約，輿論因此關注佳子是否最近有「想婚」的念頭，不過秋篠宮家關係人士透露，真子的婚事在皇室及社會引發巨大風波，有鑑於此，佳子可能會認為現在結婚離家，將讓現年15歲的悠仁，面臨家中沒有同齡人聊天訴苦的處境，因此打算等悠仁20歲成年後，再考慮婚事，目前則以皇室公務為重。

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