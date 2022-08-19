巷仔內／回顧大同變天不滿2年　歷經3董座、4總座的變動

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2020年11月2日大同市場派召開股東臨時會改選董監事，市場派大勝，大同經營權變天，前中鋼董事長林文淵為新任董事長，湯政仁任總經理，但林文淵擔任董座僅50天，就傳出與王光祥理念不合而閃辭，市場還有一說，認為林是「被辭職」，引發各界議論。
接下來由有併購大王之稱、前中美晶董事長盧明光，以及前鴻海大將鍾依文，分別擔任董事長與總經理，只是2021年6月，大同無預警宣布總經理鍾依文卸任，由研華執行董事何春盛接棒，再來才半年，盧明光與何春盛表示完成階段性任務後雙雙辭職卸任。
於是大股東王光祥自2021年12月底擔任大同董事長，鍾依文則回鍋擔任總經理，但鍾依文回鍋後也沒待多久，今（2022）年6月29日請辭，由前永豐餘控股總經理蔡維力接棒總座位置，然後蔡上任才49天就因「個人因素」堅決辭去總座，王光祥慰留無效，總經理的位置由副董事長王金來暫代。
算算從大同集團變天，林文淵2020年11月2日接任董座開始算起，到現在不滿2年，總共歷經3位董座與4位總經理，且這次不只蔡維力請辭，日前8月12日大同也發布重訊異動財務長、會計、公司治理主管、發言人等主管，外界認為屢次的高層異動大多是經營團隊與大股東們理念不合，讓投資人不禁想問，到底大同高層與經營團隊之間發生什麼事？但不管如何，目前大同首要任務就是得穩住經營團隊，別讓好不容易改善的經營績效又倒退嚕，未來由誰接棒也成為各界關注焦點。
雖然大同集團高層屢屢異動，但體質改善有成，大同今年上半年合併營收新台幣144.8億元，年增3.6%；合併本業營業利益14.91億元，較去年同期增加266%。母公司獲利9.6億元，年增82.9%，EPS 0.41元，較去年同期的0.23元增加了0.18元，EPS提升78%，這也是大同自去年第二季以來，連續五季每股盈餘獲利。