開山刀用來剁蒜頭？越南球棒隊剝削同鄉遭逮

越南籍阮姓兄弟檔為首的越南暴力討債集團，以暴力討債方式，剝削同鄉的血汗錢牟利，移民署南區事務大隊科技偵查隊日前破獲該集團，集團成員的越南籍范姓女友為幫其男友脫罪，竟面不改色地向移民署幹員辯稱該2把開山刀是用來「剁蒜頭」的，主嫌則辯稱球棒是運動健身之用，讓移民署幹員啼笑皆非。
移民署科技偵查隊偵查官接獲檢舉，經實地埋伏及網路科技蒐證後，結合高雄、屏東等專勤隊及高雄市政府警察局仁武分局等單位，將越南暴力討債集團成員逮捕到案，現場除查獲被打斷的球棒、兩把開山刀及伸縮鐵棍等犯案用具外；更查扣該犯罪集團不法所得現金約39萬元、金飾及名牌包包等貴重物品市值達30萬元，不法所得全數被扣押。
移民署幹員在嫌犯住處搜出兩把開山刀時，集團成員的越南籍范姓女友為幫男友脫罪，竟正經八百、面不改色地辯稱該兩把開山刀是用來「剁蒜頭」的，還大言不慚地要求移民署幹員聞一下，保證絕對有蒜頭味；而另從阮姓主嫌後車廂搜出斷截球棒竟辯稱球棒是運動健身之用，二人的推託之詞讓移民署幹員啼笑皆非。
被害人指出，阮姓嫌犯等人將他強押上車後載至高雄知名景點逼迫還債，並以球棒及鐵棍等器具毆打被害人，且移民署幹員在現場查扣犯案用的球棒已被敲斷，顯見該暴力討債集團私刑力道之大；全案在橋頭地檢署檢察官指揮下，移送阮姓嫌犯及同夥組成的暴力討債集團4人組，並扣得不法犯罪所得，移民署將持續結合警方，加強網路巡邏，針對外國人在臺從事不法之情事，將毋枉毋縱查緝到案。