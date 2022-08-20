「神鬼無間」黑幫老大命喪監獄　涉案3人遭起訴

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當時高齡89歲的巴爾杰因為一連串殘暴犯行在西維吉尼亞州布魯斯頓米爾斯（Bruceton Mills）的哈澤頓（Hazelton）監獄服無期徒刑，這3人當時也被關押在同一座監獄。
聲明指出：「吉亞斯和德科洛格羅遭控於2018年10月多次毆擊巴爾杰頭部，導致巴爾杰喪命。」
法新社報導，吉亞斯和德科洛格羅還遭控協助和教唆一級謀殺罪以及傷害罪，吉亞斯還面臨另一項謀殺指控。
正處於聯邦獄後監督的馬金農今天在佛羅里達州遭逮捕，罪名是對聯邦幹員做出虛假陳述。吉亞斯和德科洛格羅遭起訴時仍在獄中服刑。
巴爾杰是愛爾蘭裔美國人，在波士頓組織以愛爾蘭裔成員為主的冬山幫（Winter Hill Gang），成為南波士頓勢力最大的幫派分子，稱霸波士頓黑社會25年。他從1975年開始長期擔任聯邦調查局（FBI）線民，FBI為獲取情報，長期故意忽視與放任他犯罪。
1994年12月，巴爾杰在FBI內鬼的通風報信下，踏上逃亡一途，名列FBI十大通緝要犯，懸賞金僅次於全球頭號恐怖分子賓拉登（Osama bin Laden），賓拉登遭擊斃後，他升格為十大要犯之首。
巴爾杰逃亡16年後於2012年6月落網，2013年8月遭陪審團裁定謀殺、敲詐、洗錢、販毒及非法藏械等31項罪名成立，其中包括涉嫌參與11起謀殺案，被判處兩個無期徒刑外加5年徒刑。
巴爾杰是2006年警匪片「神鬼無間」（The Departed）的取材來源。名導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）執導的神鬼無間，由傑克尼克遜（Jack Nicholson）、李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110819