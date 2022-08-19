謝國樑成立市政諮詢委員會　江宜樺領銜打選戰

國民黨基隆市長參選人謝國樑今（19）日在臉書貼文成立市政諮詢委員會，首批名單包含主任委員為前行政院前院長江宜樺，以及前交通部部長葉匡時、前國發會副主委黃萬翔、前環保署署長兼逢甲大學講座教授魏國彥、前環保署副署長、海洋大學教授邱文彥、前食藥局局長兼陽明交通大學藥物科學院院長康照洲及前立委楊玉欣、周守訓等各面向專業領域諮詢委員，期盼透過委員長年的歷練提供意見，對於基隆未來的市政規劃及議題，給予協助。
謝國樑臉書提到，在過去兩三年中持續與各方專家交流並聽取意見，針對基隆各方面發展推出多項政見主張，包含青年、海洋、醫療、交通、環境、產業及都市計畫等各面向，未來的市政規劃必須交由專業的團隊與專家評估，也期盼與市政諮詢委員共創美好基隆。
謝國樑也特別提到，江宜樺前院長有豐富的行政資歷，是道地的基隆人，當年「基隆軍港西遷定案」也是在他任內完成的，對基隆的政策與未來，不但有深度更有在地情感；另外也邀請到社團法人台灣生命教育學會「病人自主研究中心」執行長、前立委楊玉欣擔任副主任委員，指導委員則由中華民國三三企業交流會理事長林伯豐擔任，勢必能為基隆招商引資產業改善帶來助益，期盼未來透過與具豐富經歷的指標人物，合作共同將基隆打造為理想城市。
謝國樑文章內最後提到，透過委員們長年的歷練一定能提供紮實的意見，對於基隆未來的市政規劃及議題，一定能給予最大的協助，除了有強大的前輩作為後盾，也會融入新世代戰力，並持續吸取市民朋友建議，進而提升生活環境與品質，為下一代找答案，也為基隆闖出另一片美麗的天，努力前行，一起改變基隆。