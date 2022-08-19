強推「數位中介法」引反彈！NCC：審慎研議調修

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巴哈姆特副執行長陳建仁指出，真偽訊息如「論文門」等難辨，業者無法在短時間內判斷相關留言真偽，可能正、反意見都要刪除，以免挨罰最高500萬元罰鍰，恐損言論自由。
台灣連線（LINE TAIWAN）資深總監許惠嵐則憂心此法會將私人通訊對話都納管，質疑未來用戶的群組和私人通訊是否可能被加註警語？但LINE無法看到用戶加密訊息，主管機關不僅強行破壞加密技術的服務結構，更違背民主社會價值。
TiEA、DMA、DEAT等3大數位產業協會今天也發出共同聲明指出，目前法令制定不明，且要規管多樣態的網路數位業者，納管對象定義又顯模糊，倉促上路恐使業者無所適從，憂心此法不僅限縮網路言論自由，未來恐衍生競業惡性檢舉，連同數位發展亦恐受限制，建請暫緩立法。
NCC表示，目前3場說明會分別邀請相關業者、公民團體及專家學者共同針對草案內容提出建言。對於各界的批評指教，NCC一定會詳盡研析，調整草案文字與架構，並持續與各界溝通。
NCC指出，網路與民眾日常生活密不可分，目前網路的治理皆採業者自律，但自律在某些狀況成效不彰，無法解決所有問題，網路上層出不窮的詐欺、霸凌、兒少問題，或其他新興科技犯罪，各界皆要求政府部門提出解決之道。
所以，NCC於今年6月29日公布《數位中介服務法》草案全文後，各界紛紛針對草案定義、納管範圍、資訊限制令執行細節、知悉構成要件、免責條款設計、國內產業環境評估、救濟程序等議題提出建議，該會將審慎調修後與外界溝通，並邀集多方利害關係人參與，以凝聚社會共識。
NCC提到，對於個別業者盼善盡社會責任，但因營運成本致難以配合草案義務等意見，將充分考慮，一併檢討，另外，針對部分非營利、較小型的業者，亦將考量免除或減輕其義務。
NCC說明，3場說明會所蒐集的意見目前尚在整理中，歡迎各界繼續提供意見，下週四尚有公聽會開放社會大眾參與，該會希望不間斷地與各界對話，建立數位守門人之社會公共問責基礎，推動適合我國國情的治理框架；後續的回覆意見以及草案調整內容會再向外公開並持續討論。