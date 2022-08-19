波波醫師爭議！衛部喊話別投機取巧　認牙醫不患寡患不均

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立法院今年5月三讀通過《醫師法》部分條文修正草案，但7項附帶決議中，重新訂定海歸生實習名額，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境，也要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同、衛福部應於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題，未來除非是已於當地取得合法註冊醫師資格及實際執行臨床醫療業務5年以上者，回國參加醫師國考前，還是要經學歷甄試，且海歸醫學生臨床實習時數應和本國生相同，不過今年12月31日前已入學者不受此限。
藉此，許多留學代辦業者，利用落日條款的時間差，廣發傳單、廣告招募學生「把握機會，錯過不在」，盡速報名成為「波波生」，才能逃避學歷甄試進行國考。
對此，《NOWnews今日新聞》記者於7月18日晚間寄信詢問衛福部回應，期間衛福部多次以回應仍在整合等原因延後回覆時間，據了解，立院也相當關注《醫師法》修法附帶決議執行，因此衛福部才會遲遲未能回應。相隔25日後，《NOWnews今日新聞》記者於8月11日一場記者會後堵訪醫事司司長劉越萍，面對記者詢問，劉越萍第一時間回應「沒有，我沒看到啊」，表示文件需要陳核，因此尚未得知此事。
劉越萍解釋，立法委員希望本次《醫師法》修法附帶決議執行時要注意，因為可能會有部分學生權益受損，現在討論進度要拆分兩塊，大家最關心的牙醫師問題是由口腔健康司處理，醫事司是負責學歷審認原則要修在《醫師法》施行細則，「我們的認定原則的部分其實老實講問題不大，因為就只是把之前的原則，只是沒有法定作業程序修在醫師法施行細節」，預計10月初就會完成。
「可是困難的是人！那部分就不是我的權責，我比較沒有辦法，我只能說我大概知道現在都在進行溝通」，劉越萍也透露，所有立委、衛環委員會委員都在關心這個問題。
8月17日下午，衛福部透過文字正式回應，針對代辦業者行為，衛福部認為，選擇求學的國家及學校，雖然是人民自由，但基於每一個國家醫學教育與醫療體系差異性，以及維護國人健康安全公益原則，呼籲有意赴國外習醫的民眾，勿單方面聽信留學代辦業者宣傳，強調「不要存有投機取巧心態，並應詳細瞭解法令規定」。
衛福部也說，考量醫事人力規劃完整性、避免醫事人力供需失衡，以及國內醫療教學資源有限等項因素，有關持有國外學歷申請國內醫療機構實習人數，將採總額控管機制，即依國內醫事人力推估調查所需人數、國內每一年實際畢業醫學生人數、考照合格率詳加核計結果，核定每年可接受的國外醫學系畢業生實習人數。
對於醫界認為，增開國外醫學生實習名額會衝擊教學環境，投入偏鄉長照也會影響醫療品質，對醫師成長培訓或是偏鄉民眾都不是好事，衛福部指出，是否衝擊臨床教學現場及影響醫療品質關鍵，在於學生在國外學習成效，以及國內醫療機構教學量能。
衛福部進一步說明，本次修法訂有落日條款，但整體法規已朝向全面把關國外學歷畢業生專業知能及實務技能方向調整，有關牙醫人力規劃及相關政策執行，也刻正盤點師資人力、硬體設備、醫療需求等各項因素，作為國外學歷通過第一階段牙醫師國考臨床選配分發容額參考，並確保國內外牙醫學生接受品質一致的教學訓練，不會在未經評估或無配套措施狀況下，貿然增開實習名額。
衛福部認為，我國醫師或牙醫師人力在科別及地理位置上分布不均，樂見完成一定品質臨床訓練且通過醫師（含牙醫師）國考專業人力投入醫療服務，完善我國偏鄉醫療及口腔健康照護網絡。
「我國牙醫師不患寡，而是患不均！」衛福部解釋，依據國家衛生研究院《2020牙醫醫事人力培育和供需規劃》建議，台灣每位牙醫師服務人口數應控制在1900至2000人，但我國今年6月每位牙醫師服務人口數已降至1500人。然而，社團法人中華牙醫學會108年度「台灣牙醫醫療團隊人力評估」結果則提到，我國有高達3成牙醫師於高密度牙醫醫療服務提供區職業，意即3成牙醫師於每位牙醫師在服務人口在1000人以下地區執業。
為改善牙醫師分布不均的問題，衛福部表示，已辦理多項計畫，包含「全民健康保險牙醫醫療資源不足地區改善方案」，鼓勵牙醫師至公告資源不足地區執業、提供巡迴醫療服務等，另補助醫事人員至原住民族及離島地區開業，同時搭配「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫」，培育牙醫系公費生，落實在地醫療化。期待透過鼓勵牙醫師至偏鄉地區執業、培育在地醫事人力等策略，均衡各地區牙醫師人力及服務量能。
面對超過5000人附議，反對衛福部浮濫引入國外學歷醫學系和牙醫學系畢業生，衛福部透露，現在已與提案人進行訴求釐清，確認是否有其它補充事項，並將依訴求內容及與各界溝通情形，規劃後續事宜，將於9月14日前公告正式回應在平台上。