稍息立正唱軍歌！苗栗警把阿公當「猴子耍」 記過1次
苗栗縣苑裡分駐所警員14日清晨5點半左右前往巡邏，途中遇見身心障礙的阿公，竟然用警車廣播器戲弄他，命令他稍息和立正，還把影片po上個人的IG，被網友分享影片到「靠北police」臉書，警員還警告網友下架，引發爭議；通霄分局調查後，確認戲弄老人的是曾姓男警和簡姓女警，將對兩名員警申戒以上處分。
有網友到「靠北police」臉書爆料，附上影片發文表示，「苗栗的邊開巡邏車用擴音器，對疑似精神異常的民眾下口令，在車道邊一下稍息、一下原地踏步，把民眾當馬戲團猴子耍，還把巡邏車停在馬路中間下口令唱軍歌，開警車的警察還邊開車邊拿手機錄影，這種行為真的不好笑」。
遭爆料的員警不滿被爆料，表示沒有經過他的同意，嚴重影響他的工作，還說不懂的人拿來亂做文章，要求撤文；網友看到留言罵聲連連，
引發討論。
對此，通霄分局表示，通霄分局苑裡分駐所2員警巡邏時看到熟識的民眾，該名名眾精神不是很正常，但沒有攻擊性，平常和警常互動良好，基於好玩心態，簡姓女警就當街用擴音器和這名民眾開玩笑，並由開車的曾姓男警錄下影像；調查後認為2名員警行為失當，嚴重影響警譽，對兩名員警做出記過處分。（編輯：孫唯容）