選戰倒數 黃偉哲加持永康市議員參選人齊推「民主推車」

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黃偉哲於今日記者會表示，永康為台南人口最多的一區。過去在台南擔任議員時就提出許多多讓永康更宜居的政見，歷經立委以及4年的市長任期，也逐步落實。尤其是砲校遷移後，將會帶動永康可以有更好的發展。黄肇輝是民進黨在台南提名的3位候選人之一，期待黄肇輝能延續他還有郭國文立委為成就永康所付出的努力。
黄肇輝表示，身為永康土生土長的在地囝仔，對於永康的變化十分清楚，為了能永續安康，以此延伸出「成就永康交通、居住、休閒、文教、社福好生活」五大政見，並以「民主推車」深入社區，與鄉親搏感情，爭取支持，以爭取永康選民的認同。在「成就永康」的理念下，接下來將走遍永康40多平方公里，踏過200多條大小道路及所屬巷弄，傾聽永康43里鄉親的心聲。「民主推車」則推入社區、廟口，以養樂多飲料做為茶點，與鄉親話家常、宣傳政見與理念，期許成為政見多多、服務多多的市議員。同時辦理30場以上捷運與鐵路地下化等座談會，鄉親瞭解如何一起成就永康好生活，以及持續路口、廟口、店口宣傳在選舉當天支持18歲公民權的公民複決投票。
黃肇輝強調，接下來的這99天將全力衝刺，爭取永康選民的支持。尤其上屆永康區民進黨提名席次失策，導致落選2席剩下2席，目前現任議員也只剩1席。這次恢復提名3席，但仍可能有初選未過同志脫黨參選，因此盼能民進黨支持者能團結一致，讓提名3席全上，一起「成就永康」。