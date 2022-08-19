選戰倒數 黃偉哲加持永康市議員參選人齊推「民主推車」

2022 大選進入倒數 99 天，台南市永康區民進黨提名候選人黄肇輝由市長黃偉哲站台力挺，推出「民主推車」，公佈競選主軸「成就永康」，期盼獲得選民認同與支持，爭取永康民進黨第3席。

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黃偉哲於今日記者會表示，永康為台南人口最多的一區。過去在台南擔任議員時就提出許多多讓永康更宜居的政見，歷經立委以及 4 年的市長任期，也逐步落實。尤其是砲校遷移後，將會帶動永康可以有更好的發展。黄肇輝是民進黨在台南提名的 3 位候選人之一，期待黄肇輝能延續他還有郭國文立委為成就永康所付出的努力。

▲台南市長黃偉哲為永康市議員參選人黃肇輝站台，期待黄肇輝能力拚永康第3席，為人民發聲（圖／記者林怡孜攝，2022,08,19）

黄肇輝表示，身為永康土生土長的在地囝仔，對於永康的變化十分清楚，為了能永續安康，以此延伸出「成就永康交通、居住、休閒、文教、社福好生活」五大政見，並以「民主推車」深入社區，與鄉親搏感情，爭取支持，以爭取永康選民的認同。在

「成就永康」的理念下，接下來將走遍永康 40 多平方公里，踏過 200 多條大小道路及所屬巷弄，傾聽永康 43 里鄉親的心聲。「民主推車」則推入社區、廟口，以養樂多飲料做為茶點，與鄉親話家常、宣傳政見與理念，期許成為政見多多、服務多多的市議員。同時辦理 30 場以上捷運與鐵路地下化等座談會，鄉親瞭解如何一起成就永康好生活，以及持續路口、廟口、店口宣傳在選舉當天支持 18 歲公民權的公民複決投票。