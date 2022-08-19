「不要噴口水！」黃珊珊嗆陳時中：先對死掉的800人道歉
「3+11」境管政策的破口問題再度成為台北市長選戰議題，面對民進黨台北市長參選人陳時中稱若是破口，也是其中的一環，台北市副市長黃珊珊反擊不要每天噴口水，「請他先為那年死掉的800多個人道個歉吧！」
黃珊珊今日出席2022台北國際觀光博覽會開幕典禮，媒體詢問，陳時中表示若檢疫政策「3+11」是破口，黃珊珊也是其中一環，因為大家都在同一艘船上；黃珊珊則回應，「3+11」的境管不是台北市政府的職責，大家每天不要用口水去噴，誰做了什麼事情，人民都已經放在心裡，現在再去解釋一年多前的事情，「請他先為那一年死掉的800多人先道個歉吧。」
國民黨台北市議員王鴻薇批評黃珊珊過去曾不斷主張內科提高容積率、樓地板面積，讓內科可以容納更多人，「凡走過必留下痕跡」，黃珊珊作為內湖南港議員，應該全力督導內湖交通，現在去檢討前市長馬英九，說法是自打嘴巴
黃珊珊回應說，當時放寬旁邊的容積率是要都更，且內科裡面的問題是他都是夾層，但是夾層方式是不合規定的，所以只能放寬容積率，讓他們名符其實，現在的15萬人是因為當時原來是廠房，後來改成夾層，若不放寬他就是違規的存在，所以這兩個部分沒有（相關），只是面對現實、解決問題，並反酸藍營可能不太知道整個內科的來龍去脈。