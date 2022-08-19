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中市藝文團體紓困　議員批補助率偏低

▲議員陳淑華質詢指出，中市立案藝文團體，只有18.77%的藝文團隊獲得補助(圖／柳榮俊攝2022.8.19)
▲議員陳淑華質詢指出，中市立案藝文團體，只有18.77%的藝文團隊獲得補助(圖／柳榮俊攝2022.8.19)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-19 15:15:00

台中市立案藝文團體698團隊，這兩年獲得補助的團隊只有131個團隊，只有18.77%的藝文團隊獲得補助。市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤(19)日質詢時，批評盧市府執行藝文團隊紓困補助出現嚴重問題，讓人質疑是不是有關係才能獲得補助？

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陳淑華表示，文化局辦理藝文團隊紓困補助，既然是紓困，就應該要納入疫情的影響，但是在紓困案件補助的審查條件及項目中，疫情影響的評估分數占比很低，而且獲得補助團體的比率偏低；部份的藝文團體甚至獲得4次補助，整個補助嚴重失衡，較弱勢、較小眾的團體會不會受疫情影響而難以生存？讓人質疑是不是有關係才能獲得補助？


陳淑華、邱素貞指出，台中市立案的藝文團體698團隊，這兩年獲得補助的團隊只有131個團隊，只有18.77%的藝文團隊獲得補助，有多達567個團隊仍然是疫情下的孤兒。市府提出紓困9箭、紓困十方，看不見成效。


邱素貞說，年底里長選舉時間逼近，有里長競選服務處舉辦活動，指導單位卻打著台中市政府文化局名號，市議員邱素貞質疑文化局是否有提供補助經費，是否介入特定里長選舉。


陳淑華批評，從這些情況來看，顯示盧市府執行藝文團隊紓困補助出現嚴重問題，受補助對象不諳申請程序，市府沒有針對疫情影響的團隊進行輔導、補助，有些受疫情影響，辦不了活動者，乾脆就停止活動了。


陳淑華擔心這些藝文團體暫停、活動停止了，會不會要花更多時間才能恢復，會不會因而消失？在這樣的失衡情況下，疫後的報復性反彈，恐怕只會有強勢團體回歸，小眾及弱勢藝文團體的發展堪慮。

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