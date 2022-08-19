巷仔內／一帶一路危機陸續湧現　中印「龍象之爭」升溫?

我是廣告 請繼續往下閱讀
近幾個月受到高度關注的斯里蘭卡，這個擁有2200萬人口的國家，位於印度南部繁忙的印度洋航線上，約10年前在中國的「一帶一路」倡議的吸引下，接受了數十億美元的投資項目，建設港口、公路、鐵路和其他基礎設施。只不過，在2017年因斯里蘭卡無力償還債務，而將具有重要戰略價值的漢班托塔港（Hambantota），以長達99年的租約移交給中國，加上連續數年的新冠疫情重創觀光，以及一連串錯誤的經濟決策後，一切美好的假象似乎都被撕開來。
對於鄰國印度來說，斯里蘭卡與中國的緊密合作，北京在印度洋越來越站穩腳跟，本來就讓它嗅到危險的氣息，特別中印之間，近年為了喜馬拉雅邊界問題，已多次發生摩擦，漢班托塔港問題更是讓印度坐立難安，因此斯里蘭卡的經濟崩潰，也給了印度一個扭轉局面的機會，並提供斯里蘭卡大量的財政和物質援助，目的是將中國趕出印度的後院，恢復對印方有利的區域平衡，同時凸顯印度「負責任」區域大國的地位，是斯國在危機時期真正可靠的盟友。
只是對斯里蘭卡來說，加強與印度的關係固然不是什麼壞事，但淪為夾心餅乾的機率也因此增加，如允許中國高科技勘測船「遠望5號」停靠漢班托塔港、結果引發印度不滿即是一例，裡頭充滿中印鬥爭的影子，脆弱的經濟和政治現況，讓斯里蘭卡無力得罪或對抗任何一方，必須盡最大的外交努力，舒緩圍繞在漢班托塔港周遭的緊張局勢。
尼泊爾
除了斯里蘭卡，尼泊爾與中國的往來同樣讓印度有所警覺。過去數十年，尼泊爾被視為中印關係重要的緩衝地帶，是將中印在喜馬拉雅邊界隔開的樞紐，對於尼泊爾而言，被夾在2個亞洲超級大國之間，讓它必須在對中印的外交政策上，小心翼翼維持平衡。
複雜的歷史糾葛，讓尼泊爾人潛意識不願感覺自己「低印度一等」，並藉由重塑與中國的關係，當作對印度的制衡。然而，中尼關係以需求和務實為基礎，因此只要情況有變，或是出於權力、形勢等需要，中國和尼泊爾距離就又拉開來；相較之下，尼泊爾和印度之間有著相似歷史和文化背景，因此中國的影響力仍略遜於印度。
不過，印度也意識到，隨著時間過去，宗教和文化因素，在定義與尼關係的重要性上已逐漸變淡，因此印度國內也出現呼聲，為了抗衡中國在尼泊爾投資的有力舉措，降低一帶一路對尼泊爾的吸引，印度也須增加對尼泊爾財政援助的分量，避免有朝一日中國當真取代印度，成為尼泊爾主要的經濟和安全夥伴，並突破中印之間的喜馬拉雅邊界。
印度儼然成為中國「一帶一路」的主要反對者，對於中國外交部長王毅，近日在山東青島與尼泊爾外交部長卡德卡（Narayan Khadka）會晤，提及的破億美元援助，還有在一帶一路「跨喜馬拉雅多維互聯互通網絡」下，興建中尼跨境鐵路的倡議，印度媒體普遍都抱持敵意和戒備的態度。
巴基斯坦
印度與巴基斯坦積怨已久，主要肇因於20世紀中期，大英帝國統治下的英屬印度解體，誕生出印度聯邦和巴基斯坦自治領2個新國家，後續又因印巴分治衍伸的衝突，進一步導致3次印巴戰爭，雙方圍繞著克什米爾地區（Kashmir）的爭端至今未解，邊境交火事件時有所聞。
在印巴仍有領土糾紛的前提下，印度對於中國將手伸向巴基斯坦亦相當反感。中國與巴基斯坦從2013年起即展開一系列合作，建立「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor，CPEC），成為一帶一路的樞紐和重要旗艦項目，讓中國有望將勢力從新疆經巴國延伸至印度洋。過去這段時間，中國和巴基斯坦積極邀請其他國家，加入中巴經濟走廊相關的項目，引起了印度嚴厲譴責。
印度跳腳的主因在於，因為中巴經濟走廊會穿過的克什米爾地區，至今仍被印度視為巴方「非法佔領」之領土的一部分，中巴此舉形同侵犯了印度的主權和領土完整，是不可接受的。 除此以外，印度還擔心許多「一帶一路」項目在經濟上的風險，這些項目導致斯里蘭卡等國出現所謂的「債務陷阱」，因此當巴基斯坦也開始出現經濟問題時，印度的批評亦是不遺餘力。
與斯里蘭卡一樣，巴基斯坦近年同樣陷入經濟危機，與國際貨幣基金組織進行緊急談判，希望重啟高達數十億美元的救助計劃，該計劃在4月總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的政府被推翻後遭到擱置，巴基斯坦亦在全球通膨衝擊下，原油、燃料價格大幅飆升，成為被外媒點名的危險國家之一。
結語
從幾年前開始，中國似乎成為南亞和印度洋地區不可抗拒的力量，挾帶一帶一路倡議，在地區內注入大量中國資金。然而，隨著一帶一路危機陸續湧現，印度也正展開反擊，鬆動的鐘擺不僅限於斯里蘭卡，而是擴散到整個地區，包含協助斯里蘭卡減少對中國的依賴，留意巴基斯坦政治動盪、轉向暴力宗教極端主義的可能等等。
若從區域政治拉高到國際政治的格局，過去數十年，美國在南亞的重點，很大一部分著重於阿富汗和巴基斯坦，但最近也擴大到與印度關係的轉變，更關注南亞次大陸其它國家發生的事，這也與印度阻止該地區落入中國之手的目標一致，並為美印戰略合作創造了機遇，或將成為南亞地緣政治一個決定性的特徵。