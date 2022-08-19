貓咪感冒不舒服！康復後「緊黏媽媽」撒嬌：別擔心我了
補回生病時不能撒嬌的時光！日本網友養有兩隻蘇格蘭折耳貓，分別是「ぽこ太郎（以下簡稱太郎）」和他的兒子「うま次郎」，前陣子太郎生病，左邊眼睛噙滿淚水，偶爾還會打噴嚏，後因藥效睡了很長一段時間，最近才漸漸恢復健康，而飼主發現，太郎康復後似乎有一些奇妙變化，變得更黏她了呢！
據飼主的說法，太郎的行為在恢復健康後產生變化，也許是生病時無法走動，不能靠近媽媽而感到寂寞，在康復後變得比平時更黏主人。當主人從洗手間走出，太郎就睜著圓滾滾的眼睛等著她；當媽媽坐在電腦前剪輯影片，太郎也乖乖地坐在旁邊，一刻都不離開，彷彿要把之前缺失的時間都找回來。
網友回覆「恭喜康復！牠是不是越來越可愛了？」、「越來越可愛了！大眼睛看主人好萌啊」、「健康狀況越來越好，所以鬆了一口氣，想被心愛的媽媽寵愛」、「看著媽媽的眼睛很可愛」，完整影片請點此連結。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞】寵毛星球提醒您：摺耳貓固然可愛，但其實摺耳特徵並非「正式品種」，而是因為基因突變使軟骨不全，雙耳無力才會下垂，且四肢皆受影響，容易產生病痛而行動不便，發病時甚至會在壯年時期癱瘓，愛寵民眾可多加留意。