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夏天自己煮！無印良品推「炒飯元素」　全聯烤肉優惠狂送

▲夏天自己煮怕麻煩，無印良品推出4款「炒飯元素」，把白飯混入蛋液加入拌炒，輕鬆就能上桌。（圖／無印良品提供）
▲夏天自己煮怕麻煩，無印良品推出4款「炒飯元素」，把白飯混入蛋液加入拌炒，輕鬆就能上桌。（圖／無印良品提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-19 15:58:30

夏天懶得出門，又不知道吃什麼，天天叫外送都膩了，乾脆自己動手吧！MUJI無印良品看準夏季懶人下廚商機，近期開發出4款炒飯元素新品，含蟹肉風味、牛肉風味、蒜香風味及櫻花蝦風味，只要把混拌蛋液的米飯下鍋翻炒之後再加入炒飯元素，幾分鐘就正搞定一盤香噴噴的炒飯料理，省去瓶瓶罐罐的調味料和複雜的食材。另外，9月10日就是中秋節，烤肉肯定是必須的，全聯今年強推「天天烤肉」，從即日起到9月15日網羅「善美的」蔬果魚肉、調理品牌「美味堂」、烤肉醬等烤肉必備食材，皆推出全聯價69折起的超殺折扣，讓消費者開心烤，不傷荷包。

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大家都知道炒飯用隔夜飯最能炒出粒粒分明的層次感，但有時候臨時想吃找不到隔夜飯很麻煩。無印良品這次除了推出4款炒飯元素以外，也特別推出炒飯專用米，選用友善耕作的台農71號香米，搭配適當水量，炊煮後不必放置等待，當日下鍋翻炒即可享有粒粒分明的Q彈口感，再加上台農71號香米帶有淡淡芋頭香氣與炒飯元素融合成獨特滋味。

▲無印良品推出4款「炒飯元素」，售價59元。（圖／無印良品提供）
▲無印良品推出4款「炒飯元素」，售價59元。（圖／無印良品提供）
而中秋節的重頭戲就是烤肉，全聯今年提倡「天天烤肉」主題，不只蔬果、烤肉醬等食材69折以外，中秋烤肉月推薦商品在PXGo!全聯線上購也都買得到，且同享69折起，如果小資族建議趁限時優惠期間下單分批取，整組購買多件、跨店領分次取，支援夏末隨時隨地想烤就烤，又能省荷包。線上再獨享加碼，專區商品使用PX Pay支付滿600元送300福利點，每週六、日搭配全站滿千送8%福利點，滿額合併最高13%回饋。

全聯也觀察到除了肉品以外，很多人也愛海鮮組合商品，今年全聯特選人氣商品合購85折優惠，像是「日本生干貝+鮮凍特級中卷」原價488元，8/19~9/15特價418元；「極鮮花枝蝦滑+時尚挪威鹽鯖魚」原價234元，8/19~9/15特價199元。

要在家裡烤肉，用具當然也不能馬虎，即日起到9月15日全聯中秋節家電預購，推出11款排煙、無煙的廚電及用品，會員扣200、500、1000福利點，加購最低41折起就能帶回家。想要直接露營烤肉，即日起到12月1日全聯也推出美國知名戶外休閒品牌OUTDOOR全店積分/點換購商品，最低29折起，網羅8款實用好物，包括「雙層不鏽鋼杯400ml」、「便攜式餐具10件組」、輕巧且導熱快速的「鈦合金鍋具2件收納組」等。

▲全聯今年提倡「天天烤肉」主題，不只蔬果、烤肉醬等食材69折以外，中秋烤肉月推薦商品在PXGo!全聯線上購也都買得到，且同享69折起。（圖／全聯提供）
▲全聯今年提倡「天天烤肉」主題，不只蔬果、烤肉醬等食材69折以外，中秋烤肉月推薦商品在PXGo!全聯線上購也都買得到，且同享69折起。（圖／全聯提供）
▲全聯從即日起推出美國OUTDOOR全店積分點換購商品，最低29折起。（圖／全聯提供）
▲全聯從即日起推出美國OUTDOOR全店積分點換購商品，最低29折起。（圖／全聯提供）

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