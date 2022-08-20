中國「圍台」軍演動用極音速飛彈？國防院否認：應非事實
為報復美國眾議院議長裴洛西訪台，中國從8月4日起在台海周邊進行實彈軍演，更發射多枚彈道飛彈飛越台灣上空。有中國大陸專家指出，此次「圍台」軍演也使用東風17極音速飛彈，國防智庫國防安全研究院分析指出，共軍此次軍演應該並未動用東風17飛彈。
根據國防院「由中共軍演檢視其飛彈打擊能力」即時評析，由中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌所寫指出，中共彈道飛彈約可分為短程（1000公里以內）、短中程（1000至3000公里）、長中程（超過3000公里）、洲際飛彈等，目前用於威脅台灣的飛彈種類，可能包括東風11型短程飛彈，射程約300至600公里；東風15型短程飛彈，射程600至900公里，最新的東風15C採慣性導引、全球衛星定位（GPS）或北斗衛星導引，終端控制；東風16中程彈道飛彈，射程約1,200至1,500公里。
裴洛西訪台前，共軍發布三大戰區海上實彈演練畫面，公開有「航艦殺手」之稱的東風-17極音速飛彈發射畫面，因此有中國專家推測，此次軍演也使用東風17極音速飛彈。
舒孝煌指出，東風17的彈頭採乘波體（Wave Rider）設計，可藉壓縮升力及震波飛行，在彈道中途多次變軌飛行，而非僅是以抛物線下墜，其軌跡難以推算，美方也認為極音速飛彈仍難以偵測，對現有彈道飛彈防禦系統是一大挑戰，需發展新的方式加以偵測及攔截。不過，其製造成本可能較高，且射程達較遠，應未在此次台海飛彈危機中運用。
在2019年建政70週年閱兵典禮上，東風17極音速飛彈首度亮相，該型飛彈採用超燃衝壓發動機，其射程約3000公里，能以超過音速5倍速度在大氣中飛行，被認是另一種可用於打擊美國航空母艦的長程反艦武器。