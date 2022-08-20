COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／台灣防空飛彈密度高　攔截彈道飛彈仍不足

▲2017年9月1日，空軍防空暨飛彈指揮部在台南空軍基地舉行成軍典禮，天弓三型飛彈(右)與愛國者三型飛彈部隊接受校閱。（圖／記者呂炯昌攝 ）
▲2017年9月1日，空軍防空暨飛彈指揮部在台南空軍基地舉行成軍典禮，天弓三型飛彈(右)與愛國者三型飛彈部隊接受校閱。（圖／記者呂炯昌攝 ）

記者呂炯昌／特稿

2022-08-20 09:00:00

為防範共軍犯台，政府打造嚴密防空飛彈網，根據2019年由倫敦國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)出版的「軍事平衡(The Military Balance)」年刊，台灣防空飛彈的密度位居世界第二，僅次於以色列。但是中國在8月4日後實施「圍台」軍演，發射彈道飛彈飛越台灣上空，仍凸顯彈道飛彈防禦課題。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在陸基防空飛彈方面，共分為國產的天弓防空飛彈系統與美製防空飛彈。天弓飛彈包括半主動導引的天弓一型、雷達主動導引天弓二型飛彈與天弓三型飛彈。美製防空飛彈包括改良型鷹式飛彈連，愛國者二型與三型飛彈，與刺針防空飛彈。天弓飛彈射程160公里，愛國者飛彈射程100公里，鷹式飛彈射程40公里，刺針飛彈射程5公里。這些防空飛彈建構防禦網能有效攔截侵入領空的敵機。

由於鷹式飛彈服役多年，美國生產線早已經關閉，儘管經過升級，但是礙於零配件取得不易，因此國防部預計在2023年底讓所有的鷹式飛彈退役，改由天弓三型防空飛彈取代。在共機不斷繞台後，國軍為了強化東部地區防空能量，除了在綠島部署鷹式飛彈外，也在花東地區完成天弓三型防空飛彈部署。

此次台海飛彈危機，正好可讓國軍檢視現有飛彈防禦與偵測能力。中國並未公布正式對台飛彈數量，推估對台作戰的東部戰區約1000枚飛彈可對台攻擊，2015年國防報告書推估共軍約1400枚飛彈對台，國軍攔截每一枚彈道飛彈需發射2~3枚愛國者三型或天弓三型飛彈攔截，國軍現有384枚愛國者三型飛彈、天弓三型飛彈軍方未公布數量，但今年通過的「海空戰力提升計畫採購特別預算」將增購天弓三型增程型飛彈，未來共軍若發射飛彈攻台，基於攔截飛彈成本高昂，仍會僅攔截將落入重要政經、交通與軍事設施之飛彈，無法全數攔截。

國軍對飛彈威脅的偵測，主要依賴新竹樂山基地的AN/FPS-115「鋪路爪」（PAVE PAWS）長程預警雷達，這次共軍飛彈發射，鋪路爪雷達也成功監控。因此，國軍應強化預警雷達保護，特別防範無人機、反輻射飛彈的攻擊，增加其存活性。

中國的東風17極音速飛彈能以超過音速5倍速度在大氣中飛行，採用乘波體（Wave Rider）設計可藉壓縮升力及震波飛行，在彈道中途多次變軌飛行，而不只是以抛物線下墜，其軌跡難以推算，雖然極音速飛彈成本高昂，美軍同級飛彈就要價1000萬美元一枚，預料難以在台海戰爭中使用，但是俄烏戰爭，俄羅斯仍用極音速飛彈攻擊烏克蘭軍火庫，所以不能就此不防範極音速武器攻擊。

▲天弓三型飛彈發射車。（圖／軍聞社）
▲天弓三型飛彈發射車。（圖／軍聞社）

「不要噴口水！」黃珊珊嗆陳時中：先對死掉的800人道歉

藍委赴柬埔寨救人返台與航警在機場爭執　警政署：遺憾

柬埔寨遭囚已有420件報案　警政署高額檢舉獎金阻受騙

展現捍衛領空決心　空軍五聯隊秀F-16V夜間緊急升空

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀