巷仔內／台灣防空飛彈密度高　攔截彈道飛彈仍不足

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由於鷹式飛彈服役多年，美國生產線早已經關閉，儘管經過升級，但是礙於零配件取得不易，因此國防部預計在2023年底讓所有的鷹式飛彈退役，改由天弓三型防空飛彈取代。在共機不斷繞台後，國軍為了強化東部地區防空能量，除了在綠島部署鷹式飛彈外，也在花東地區完成天弓三型防空飛彈部署。
此次台海飛彈危機，正好可讓國軍檢視現有飛彈防禦與偵測能力。中國並未公布正式對台飛彈數量，推估對台作戰的東部戰區約1000枚飛彈可對台攻擊，2015年國防報告書推估共軍約1400枚飛彈對台，國軍攔截每一枚彈道飛彈需發射2~3枚愛國者三型或天弓三型飛彈攔截，國軍現有384枚愛國者三型飛彈、天弓三型飛彈軍方未公布數量，但今年通過的「海空戰力提升計畫採購特別預算」將增購天弓三型增程型飛彈，未來共軍若發射飛彈攻台，基於攔截飛彈成本高昂，仍會僅攔截將落入重要政經、交通與軍事設施之飛彈，無法全數攔截。
國軍對飛彈威脅的偵測，主要依賴新竹樂山基地的AN/FPS-115「鋪路爪」（PAVE PAWS）長程預警雷達，這次共軍飛彈發射，鋪路爪雷達也成功監控。因此，國軍應強化預警雷達保護，特別防範無人機、反輻射飛彈的攻擊，增加其存活性。
中國的東風17極音速飛彈能以超過音速5倍速度在大氣中飛行，採用乘波體（Wave Rider）設計可藉壓縮升力及震波飛行，在彈道中途多次變軌飛行，而不只是以抛物線下墜，其軌跡難以推算，雖然極音速飛彈成本高昂，美軍同級飛彈就要價1000萬美元一枚，預料難以在台海戰爭中使用，但是俄烏戰爭，俄羅斯仍用極音速飛彈攻擊烏克蘭軍火庫，所以不能就此不防範極音速武器攻擊。