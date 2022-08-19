新北槍手南下高醫開槍　綠營要柯志恩提醒侯友宜負責

8月17日上午，高醫候診室發生槍擊案，造成一人死亡，民進黨高雄市議員邱俊憲認為，國民黨高雄市長參選人柯志恩第一時間見獵心喜就自錄影片批評高雄的治安，但警方查出這名犯嫌是從新北市攜帶1槍21顆子彈一路南下尋仇侯友宜要不要負責任？柯志恩則認為，發生在高雄就是地方政府的責任、市長的責任。
邱俊憲說，在高醫的槍擊事件發生，柯志恩第一時間就見獵心喜就自錄影片批評高雄的治安，以為抓到陳其邁市府團隊的把柄，警方4小時就快速破案，她不僅吝於給基層員警同仁鼓勵，更胡亂批評高雄槍枝氾濫，經追查之後，赫然發現，這名犯嫌更是從新北市攜帶1槍21顆子彈一路南下尋仇！
對於綠營說要侯友宜負責，柯志恩今天受訪時指出，如果外國人來台灣犯罪，這個帳是不是要算在外國警政單位身上？發生在高雄就是地方政府的責任、市長的責任，就是內政部的責任，難不成要說是新北的子彈飛到高雄來殺人，把罪全部怪罪在新北市長手上嗎？議員監督不能這樣護航。
邱俊憲則認為，以為「撿到槍」的柯志恩，其實是暴露出對市政不了解，結果又是迴力鏢罵到國民黨自家人！今年六都槍擊案件數，第一名的新北市就高達9件，是高雄的4.5倍，最近坊間又聽說，侯友宜市長要到高雄幫柯志恩助選，那就請柯志恩提醒侯市長，新北治安敗壞、槍枝氾濫，「侯侯」不認真做代誌，侯友宜要不要負責任？