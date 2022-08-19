中選會：18歲公民權修憲複決意見發表會 11月12日登場
歷史首次憲法修正案公民複決將於111年11月26日舉行投票，決定18歲、19歲的國民是否可以擁有選舉權及被選舉權，為使正、反雙方意見可以充分表達，中選會今（19）日召開委員會議，決議憲法修正案公民複決第1案意見發表會或辯論會將自111年11月12日起至11月22日期間於全國性無線電視頻道舉辦5場，由立法院代表正方，相關政府機關或依公投法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。
五場次時間分別為111年11月12日(星期六)19時、111年11月15日(星期二)15時、第3場次：111年11月17日(星期四)10時、第4場次：111年11月19日(星期六)15時、第5場次：111年11月22日(星期二)19時。
中選會表示，民眾要擔任發表會或辯論會代表人，應先向中選會申請許可設立辦事處，由依公投法第20條經許可設立之辦事處於111年10月20日前向中選會推薦代表人。民眾持支持意見，由支持意見辦事處向立法院報名，再由立法院於111年10月20日前向中選會推薦代表人名單；持反對意見者，由反對意見辦事處於111年10月20日前向中選會推薦代表人名單。