進口越南茶葉「外包裝偽標」台灣茶！9600公斤已全數銷毀
（中央社記者李卉婷屏東縣19日電）屏東黃姓男子開設茶行，進口越南茶葉將外包裝虛偽標示為台灣茶販售，檢警與衛生單位查獲逾9600公斤越南茶葉，已在昨天全數銷毀，分別諭知黃男等4人緩起訴1年。
台灣屏東地方檢察署發布新聞稿表示，偵辦以進口越南茶葉混充台灣茶標示不實案件，黃姓男子開設茶行，雇用3人販售零散茶葉，並在民國108年間進口大包裝越南茶葉分裝，以外包裝標示「大禹嶺高冷茶」、「翠峰高冷茶」、「高山茶」、「杉林溪」、「梨山茶」等，甚至標示為產地台灣、台灣中央山脈特選等字眼。
檢警獲報後，今年2月指揮保七總隊第2大隊，會同衛生單位，分別到黃男等4人住處及營業門市搜索，查扣越南茶葉600多公斤、行政扣留逾期及未標示越南茶葉9000多公斤。
全案17日偵查終結，被告黃男等4人，分別涉犯刑法第255條第2項「明知為虛偽標記之商品意圖販賣而陳列」罪嫌，審酌4人並無前科，坦承犯行，態度良好，諭知4人緩起訴1年，各應參加法治教育1場，並分別支付新台幣70萬元、4萬元及3萬元緩起訴處分金。茶葉已在昨日載往屏東縣崁頂焚化廠全數銷毀。
屏東衛生局呼籲，食品業者應遵循食品安全衛生管理法相關規定，以維護食品安全。（編輯：郭諭儒）1110819