檢警打擊人口販運案　徐國勇拜會法務部長蔡清祥

我是廣告 請繼續往下閱讀
會後並聯袂提出以下幾項擴大作為：
一. 適時宣布查辦進度，加強宣導發現之詐騙手法：
此事件除了國人受害，更是涉及多國人民受害之跨國人口販運案件，主導之犯罪集團，幕後或為黑道幫派，或是結合當地不肖集團裡應外合，惡性重大，目前政府相關部門正全力追查中，將在不違反偵查不公開原則下，適時宣布案件查辦進度，讓民眾安心。例如截至目前共受理報案情形、營救狀況，以及破獲不法黑幫單位及人數等。而若從中發現任何詐騙手法，亦將適時對外宣導，以防止無辜民眾受害。
二. 政府各部門協力，全力營救受害者：相關案件因屬跨境犯罪，涉及多國人士受害，外交單位及警方也正協力多國進行救援，包括交換相關情資，透過關務、警政、移民等等措施上的協力，全力營救受害者，並持續追查不法。法務部也配合聯繫及提供國際司法互助之管道及情資，竭盡所能相助。
三. 展開全面掃蕩黑幫組織犯罪，遏止人口販運猖獗：跨國人口販運集團，背後往往有幫派等組織犯罪情形，因此，檢警將聯手嚴懲重辦，除由警方展開全面掃蕩外，檢察官也將審酌個案嚴重情節依法聲請羈押及求處重刑，並溯源追查到底，絕不讓任何犯罪集團有機會繼續危害國人。
四. 籲請國人支持及協助：請國人一起支持檢警全力打擊不法，並且對於政府投入救援提供協助，如果有任何可靠的線索，請儘速提供，警政署已成立報案專線02-27652122～5。另外，若有任何來源不明之訊息，也請不要傳播，應即時給相關單位查證，以免以訛傳訛，致影響後續救援或案件之偵辦。