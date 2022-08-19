COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

檢警打擊人口販運案　徐國勇拜會法務部長蔡清祥

▲由左至右依序為警政署長黃昭元、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗（圖／法務部提供，2022.08.19）
▲由左至右依序為警政署長黃昭元、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗（圖／法務部提供，2022.08.19）

記者潘千詩／台北報導

2022-08-19 17:55:362022-08-19 17:56:28

面對台人被騙至柬埔寨、泰國、緬甸等國之人口販運案，法務部與內政部2部首長今（19）日會面研商，組跨部會共同打擊國內外人口販運集團、嚴懲重辦黑幫海外犯罪及蛇頭，要溯源到底。法務部表示，截至目前統計，各地檢察署已立案65件，被告計111人，已遭羈押37人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為解決國人被騙至海外遭人口販運，檢察總長邢泰釗、警政署長黃明昭18日已先行會商精進相關偵辦作為外，內政部長徐國勇今天再親率黃明昭前往法務部，與部長蔡清祥開會，會談中達成「強力瓦解、全面澈查、嚴查速辦、從重求刑」等多項共識。

▲內政部長徐國勇（左）、法務部長蔡清祥（右）（圖／法務部提供，2022.08.19）
▲內政部長徐國勇（左）、法務部長蔡清祥（右）（圖／法務部提供，2022.08.19）
會後並聯袂提出以下幾項擴大作為：

一.    適時宣布查辦進度，加強宣導發現之詐騙手法：
此事件除了國人受害，更是涉及多國人民受害之跨國人口販運案件，主導之犯罪集團，幕後或為黑道幫派，或是結合當地不肖集團裡應外合，惡性重大，目前政府相關部門正全力追查中，將在不違反偵查不公開原則下，適時宣布案件查辦進度，讓民眾安心。例如截至目前共受理報案情形、營救狀況，以及破獲不法黑幫單位及人數等。而若從中發現任何詐騙手法，亦將適時對外宣導，以防止無辜民眾受害。 

二.    政府各部門協力，全力營救受害者：相關案件因屬跨境犯罪，涉及多國人士受害，外交單位及警方也正協力多國進行救援，包括交換相關情資，透過關務、警政、移民等等措施上的協力，全力營救受害者，並持續追查不法。法務部也配合聯繫及提供國際司法互助之管道及情資，竭盡所能相助。

三.    展開全面掃蕩黑幫組織犯罪，遏止人口販運猖獗：跨國人口販運集團，背後往往有幫派等組織犯罪情形，因此，檢警將聯手嚴懲重辦，除由警方展開全面掃蕩外，檢察官也將審酌個案嚴重情節依法聲請羈押及求處重刑，並溯源追查到底，絕不讓任何犯罪集團有機會繼續危害國人。

四.    籲請國人支持及協助：請國人一起支持檢警全力打擊不法，並且對於政府投入救援提供協助，如果有任何可靠的線索，請儘速提供，警政署已成立報案專線02-27652122～5。另外，若有任何來源不明之訊息，也請不要傳播，應即時給相關單位查證，以免以訛傳訛，致影響後續救援或案件之偵辦。

▲由左至右依序為警政署長黃昭元、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗（圖／法務部提供，2022.08.19）
▲由左至右依序為警政署長黃昭元、內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗（圖／法務部提供，2022.08.19）

藍委赴柬埔寨救人返台與航警在機場爭執　警政署：遺憾

柬埔寨遭囚已有420件報案　警政署高額檢舉獎金阻受騙

斥3藍委阻偵辦「柬埔寨受困案」　綠：不該2度傷害受害者

貪官游迺文勞金炒股重判9年　為升官圖利寶佳集團

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀