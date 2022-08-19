台股投報率達21%　富邦人壽上半年靠股票賺進545億

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至於子公司富邦人壽上半年稅後淨利632.47億元，為市場第一，初年度、續年度保費及初年度等價保費均居業界第二。6月底總投資資產達4兆6067億元，上半年大量實現台股資本利得，國內股票占比從雙位數下降只剩9.2%，台股部位從去年底的6333億元降到4233億元，但即便台股上半年大跌18%，富邦人壽上半年台股年化報酬率達21.09%，國外股票年化投報率也近15%，上半年避險後投資報酬率為5.94%。
至於富邦人壽上半年投資收益主要來自經常性收益，受惠於債券利息收入及股票現金股利帶動成長，經常性投資收益較去年同期大幅成長21.2%。由於美元走強帶動匯兌利益增加，避險及匯兌後投資報酬率表現良好達5.94%，公司內部預估，今年現金股利收入可望較去年成長10%。
不過，美國上半年大舉升息，債券殖利率大反彈，富邦人壽上半年固定收益類資本利得只剩69億元，較去年同期的270億元大減74.4%，富邦金強調，到6月底，富邦人壽淨值比仍逾6.5%，是6大壽險第一高，RBC逾300%，且7月淨值已回升600億元。
至於台北富邦銀行今年上半年稅後淨利117億元，較去年同期成長25%，創歷年同期新高；總資產規模3.26兆，較去年同期成長14%。受惠台美升息與資產規模成長，帶動利息淨收益較去年同期成長13.2%；由於認列轉投資韓國現代信用卡廉價購買利益28.2億元，其他淨收益大幅成長；整體淨收益較去年同期成長17.0%。
截至6月底，台北富邦銀行全行授信餘額較去年同期成長12.4%，個人放款及企業授信餘額分別較去年同期成長14.5%、11.9%。其中企業授信的台外幣授信餘額皆達雙位數成長；中小企業授信亦表現優異，較去年同期成長14.8%。個人授信方面，房貸餘額較去年同期成長15.0%，動能穩定提升；受惠個人信貸成長帶動，個人無擔授信餘額較去年同期成長10.4%。
在擴大資產規模帶動下，台北富邦銀行截至6月底整體存款餘額較去年同期成長20.0%。由於台美升息與資產結構優化帶動利差增加，存放利差與淨利差皆較上季及去年同期成長。截至6月底逾放比0.16%，備抵呆帳覆蓋率750.44%，資產品質維持良好。北富銀2022年上半年信用卡有效卡數及簽帳金額持續成長，每卡月平均簽帳金額為前五大發卡行最高；財管AuM較去年同期成長8%，客戶資產穩健提升。受惠升息帶動海外分行淨收益較去年同期成長11.1%，以及提存費用下降，海外分行獲利較去年同期大幅增加46.7%。
富邦產險今年上半年主因防疫保單影響，稅後淨損33.67億元。富邦產險上半年簽單保費成長13.6%，個人保險與企業保險皆優於市場表現；簽單保費市佔率持續提升，上半年達26.0%，連續41年穩居市場龍頭；投資報酬率8.99%，資本利得維持良好。
富邦證券上半年稅後淨利13.08億元，主要受台股上半年呈量縮價跌走勢，日均成交值較去年同期減少31%影響。經紀業務市佔率排名市場前三大；展望未來與日盛證整併發揮效益，將有助各項業務市佔提升，其中經紀、融資及複委託業務亦可望穩居市場前三大。
由於資產成長帶動，富邦銀行（香港）2022年上半年稅後淨利港幣2.03億元，較去年同期成長2.3%。富邦銀行（香港）上半年企業放款及房貸穩健成長，帶動放款、存款餘額較去年同期分別成長14.4%、16.4%。截至6月底淨利差為1.27%，資產品質維持穩健。
富邦華一銀行上半年受惠資產規模與淨利差增加帶動，利息淨收益較去年同期成長18.5%，稅後淨利人民幣2.52億元，較去年同期成長14.8%。上半年存放款規模穩健成長，受惠存放款結構優化及資金成本控管得宜，淨利差較去年同期成長5bps，資產品質仍維持穩健。