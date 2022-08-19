「數位中介服務法」惹議！NCC：下周公聽會暫緩辦理
國家通訊傳播委員會（NCC）日前公告《數位中介服務法》草案，昨天辦理第3場草案說明會，引起各界爭議，擔憂侵害言論自由、影響產業發展。NCC今（19）日傍晚臨時宣布，暫緩辦理原訂8月25日的草案公聽會，等各界意見釐清後再行辦理。
針對各界撻伐，NCC今天中午才對外說明，數位中介服務法草案仍在研析調整，對於個別業者盼善盡社會責任，但因營運成本致難以配合草案義務等意見，將充分考慮，一併檢討，另外，針對部分非營利、較小型的業者，亦將考量免除或減輕其義務。但傍晚突然宣布，原定8月25日的草案公聽會，暫緩辦理。
NCC指出，前於8月11日、8月16日及8月18日辦理3場分眾公開說明會，針對與會業者、公民團體及專家學者就中介法草案提出的寶貴建言，該會虛心接受各界指教，並將充分納入考量。
NCC表示，3場說明會所蒐集的各界意見所涉議題層面多元，尚需時間進行充分研析與討論，並再行檢討以提升草案品質後，續行對外溝通，故將暫緩辦理原定於8月25日的公聽會。
NCC強調，該會秉持開放態度，盼持續與各界對話，凝聚社會共識，亦歡迎各界繼續提供意見，共同精進草案內容。