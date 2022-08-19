類熱浪週末「2大高溫熱區」衝39度 下週熱低壓影響曝光
這個週末會很熱！由於高壓勢力逐漸增強，從明（20）日起各地大多維持多雲到晴的穩定天氣，水氣減少午後降雨情況也會緩和許多，僅剩中南部、大台北地區及山區有局部短暫雷陣雨，雨勢會比較偏向近山區為主。中央氣象局預估，下週日起到週二（8/21~8/23）受到中國華中、華南熱空氣東移與高壓增強影響，各地相當晴朗且乾燥炎熱，預估大台北地區及花蓮縱谷局部地區高溫可達攝氏37度以上，甚至上看攝氏39度，民眾務必要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
氣象局預報員黃恩鴻指出，下週日起到週二不僅晴朗炎熱，連午後雷陣雨都會限縮在中南部近山區平地及各山區，而且雨勢相當零星，除了大台北地區及花蓮縱谷是高溫熱區以外，其他地區高溫也有攝氏33到35度，民眾要特別注意預防高溫中暑。
黃恩鴻說，下週三（8/24）天氣會慢慢轉變，由於高壓勢力減弱，各地雖然仍維持多雲到晴的天氣型態，但午後雷陣雨會變得比較廣泛，清晨受到海陸風影響，中南部地區也有零星短暫陣雨。
比較大的天氣變化會落在下週四（8/25）之後。黃恩鴻說，預估下週一之後在菲律賓東方海面上的低氣壓有機會發展成為熱帶性低氣壓或颱風，形成會沿著太平洋高壓邊緣慢慢往北移動，預估下週三接近琉球附近海面時會逐漸轉向東北往日本方向移動，雖然直接影響台灣機率不大，但北轉過程中可能使得台灣附近風向轉為偏西南風，下週四、週五（8/25~8/26）中南部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。