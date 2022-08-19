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邪教雙修！女星遭囚禁拍私密片　窒息式SM出人命

▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》上演邪教大尺度雙修戲。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》上演邪教大尺度雙修戲。（圖／絡思本娛樂製作提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-08-19 20:35:002022-08-19 21:56:54

「金鐘影帝」姚淳耀在《我願意》逐漸展露出邪教教主真面目，一場他與信徒王渝屏的窒息式性愛，竟出人命，被吳奕蓉給目擊，最後連她也慘遭教主染指，只見姚淳耀展露精壯身材，接連在戲裡與女學生王渝屏、三寶媽吳奕蓉發生關係，甚至拍下性愛畫面，情節挑戰影集尺度天花板。

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▲姚淳耀（左）在《我願意》侵犯吳奕蓉。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（左）在《我願意》侵犯吳奕蓉。（圖／絡思本娛樂製作提供）
談及該場戲拍攝過程，姚淳耀直呼自己和王渝屏很像「娃娃」，任導演和攝影師擺弄，「自己還要準備繩縛，沒想到最後呈現有點唯美。」姚淳耀又說，與王渝屏拍攝窒息式性愛情節時，要用手緊掐住她的脖子，很怕會弄傷她，所以會小心翼翼的，而與吳奕蓉過程，因她全身要被麻繩綁住，「但我還要把她像物品般拉來拉去，儘管這樣演出會讓身體產生不適之感，但吳奕蓉也是敬業地拍攝。」 

▲姚淳耀（左）與王渝屏在《我願意》有窒息式性愛橋段。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲姚淳耀（左）與王渝屏在《我願意》有窒息式性愛橋段。（圖／絡思本娛樂製作提供）
吳奕蓉透露劇中角色發現被教主性侵後，自己內心很難想像怎麼遇到這麼變態的人，在戲裡質問：「你在幹嘛！」拍攝當下讓她想起某些性侵案件的新聞，這些新聞幫助她去揣摩角色的情緒反應，她坦言：「戲裡一個本來要保護我的人，怎麼會對我做這種事情？那種權力不對等、難以置信與憤恨的感覺，或許有點類似。」

▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》被姚淳耀用麻繩捆綁。（圖／絡思本娛樂製作提供）
▲吳奕蓉（左）與王渝屏在《我願意》被姚淳耀用麻繩捆綁。（圖／絡思本娛樂製作提供）
王渝屏說：「飾演角色李蓮心對待愛的方式都很激烈，從在學校被霸凌被排擠，到最後開始展露自信不再因外表而自卑，每一個故事裡的事件，都得以推敲她的與眾不同，她也從相信教主過程，感受到全然的愛，進而得以在愛裡重生，並且試著去愛人，角色最後結局雖然悲劇，但卻是幸福的。」邪教犯罪影集《我願意》每周五晚上8點中華電信MOD/HamiVideo播出。


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