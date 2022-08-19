高球／先吞兩柏忌再大逆轉　何祐誠奪生涯首冠

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現年24歲的何祐誠轉職業第四年，他賽後說：「不可思議！沒有想到今天會奪下冠軍！」因為他雖然出發時總桿為低於標準桿八桿，只落後領先者黃頎一桿，但是今天一下場前三洞就吞下兩個柏忌。他指出，第一洞與第二洞開球都歪得很離譜，打到隔壁洞去了，第三洞也打進沙坑，連吃兩柏忌，直到第四洞五桿長洞才回神抓鳥，前九洞結束，他三鳥二柏忌，總桿為低於標準桿九桿，落後打出33桿的劉嚴鴻一桿。
後九洞他先在五桿洞第11洞兩桿打上果嶺，距洞7呎，一推獵下老鷹後，與也在第11洞獵鷹的楊斐皓同為低於標準桿11桿，暫時並列領先，接著在第12洞三桿短洞再以一記9呎小鳥推桿，將成績推升至低於標準桿12桿，而楊斐皓在第13洞吞柏忌，已落後兩桿，不過何祐誠直到第15洞看到成績快報板，才知他領先兩桿，搶冠機會大增，且其他選手如謝東宏丶劉嚴鴻與宋孟璋都未能打出佳績追上，他在最後一洞五桿洞的第三桿，漂亮的切桿把球送到距洞8 呎，一推進洞再添一鳥後，他十分興奮地握拳慶賀，冠軍十拿九穩，最後一組的楊斐皓未能追平，何祐誠確定奪冠。
他賽後表示，這個職業首勝對他意義重大，學球14年，首冠對自己是一肯定，「前幾場比賽也都打得不錯，但都未能獲勝，心想再努力就可以了，沒想到今天就贏得首勝！」
他指出，這三天他的強項推桿發揮得很好，是穩定軍心獲勝關鍵，開球也不錯，鐵桿的準度還須再加強。今年底準備考亞巡賽資格，目前仍以台巡賽為主要戰場。