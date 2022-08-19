《數位中介服務法》管制網路言論？時力批：向中國看齊

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王景弘表示，對於「一眼即知」的違法事情，如毒品、槍械、詐騙、兒童色情等等，要求業者在收到檢舉並搭配內部查核後，鎖定文章或刪除文章，這本來就是合理的要求。但是對於不實訊息這種尚需要調查、審理的事情，如果要由平台去主動偵測、調查，對於平台端來說幾乎等於不可行，這樣的事實認定有根本上的困難，反而可能會扼殺社會討論、對話的空間。他痛批《數位中介服務法》草案範圍之大、管理之嚴格已經媲美中國，「難道台灣言論管制上得向中國看齊嗎？」
王婉諭指出，在現行草案的第18條中明確的提到：「當主管機關認定網路上某則貼文為假訊息時，可以在未經法院裁定前，要求平台業者加註警語」，即便這樣的內容來自歐盟2018年所訂的《視聽媒體服務指令》，但在歐盟也沒有主管機關有權責來直接介入、審理不實言論或謠言。所以，NCC目前所提出來的《數位中介服務法》，其實是超出歐盟所訂的法規之上，同時也讓行政機關有過大的權力，這也是在近期為何引起那麼多反彈與討論的原因。
王婉諭表示，在2013年NCC就也曾經提出電信法第9條的修正草案，當時的草案同樣是讓主管機關認定內容是否違法，可以移除或下架其相關內容。對於這項草案，當時仍是在野黨的蔡英文總統曾反對指出：「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」。如今，蔡政府卻端出了一個相似的草案，實在讓人非常感概
王婉諭提到，過去有關於性私密影像如果違反了相關法令要進行移除，相信全國人民及平台業者都會支持並給予肯定。然而，無論是所謂的「不實言論」，或是台灣政治文化中的「網軍」，在認定上都無法有非常即時、明確的界定。她以前一陣子林智堅的論文案為例子，這樣的揭露是否屬於不實言論，如果讓主管機關或是執政黨的政府來作仲裁，可能就會引起更大的爭議。因此，在法規條文上應該要作更細緻的討論，過與不及都不是對的方向。
針對《數位中介服務法》不只引爆鄉民、平台與在野黨反彈，就連部分綠委也反對，政院官員今日表示，《數位中介服務法》原是為了避免違法內容在數位平台等擴散，但各界疑慮仍深，需多方溝通，院長蘇貞昌定調修法先踩煞車。