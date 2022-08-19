防市民遭詐騙赴柬埔寨　陳其邁：成立跨局處全力防阻

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高市警局為澈底阻斷國人遭犯罪集團透過臉書、社群軟體以假求職、打工、旅遊、借貸等詐騙方式誘騙至柬埔寨，除派員關懷查訪前往柬埔寨尚未返國市民外，並向家屬了解其親屬在柬埔寨工作、生活情形，提醒家屬如察覺或接受在境外家屬有求援狀況應立即向警方報案。
首先，高市警局也特別由刑事警察大隊為統合所屬17個分局及相關單位執行該項工作，發揮整體打擊、預防犯罪力量，該任務統稱「靖柬專案」，在案件偵辦部分由大隊專案組整合分析案件情資並報請由高雄地方檢察署檢察官專責指揮偵辦，以具體打擊犯罪集團在臺不法份子並溯源其幕後組織。
其次，在宣導部分，高市警局由刑事警察大隊統合各分局及相關單位透過社群平台（如IG、FB社團）、常用社交軟體（如LINE、Telgram）、友善通報網及在高鐵、捷運站、車站透過大聲公廣播等各式管道，揭示不法集團常用手法與新聞案例並透過詐騙集團常用的網路社群網頁(偏門工作、偏門聚財)貼文，以強化全民防制意識，提醒國人避免受騙。
高市警局也提醒民眾，詐騙集團不斷更新詐騙方式從老掉牙的中獎、猜猜我是誰、解除分期付款、假檢警等等，現今進化演變成詐騙結合人口販運方式，高市警局強調，不管詐騙集團再怎麼變，抓你們的決心永遠不變，為了守護市民的安全，警察局結合市府各局處推動「打詐地方政府隊」四大面向之策劃，「識詐(宣導教育面)」、「堵詐(電信網路面)」、「阻詐(贓款流向面)」、「懲詐(偵查打擊面)」，並持續辦理打擊詐欺集團專案行動，以遏制詐騙集團氣焰。