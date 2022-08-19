高雄毒防關懷站大擴點　鳳山區76里長攜手相挺

高雄市首創「里辦公處毒品防制關懷站」，提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢與轉介等一站式服務，毒防局與區公所及里長合作，陸續於各區推動佈建里辦公處毒品防制關懷站，繼昨日與大寮區24里合作成立關懷站，今(19)日再與高雄市人口居冠的鳳山區，計76位里長攜手合作設置76里辦毒品防制關懷站。
毒防關懷站啟動儀式於鳳山區公所舉行，由高市府秘書長郭添貴親自頒發「里辦公處毒品防制關站」站牌予鳳山區76位里長，由里長蘇志明主席代表受頒，在地議員張漢忠、陳慧文、李雅靜亦親自到場支持這場公益儀式，毒防局長林瑩蓉、鳳山區長石慶豐、里長主席聯誼會主席劉啟芳、里長蘇志明主席率領所有里長及鄰長、志工等逾500位里民熱情參與，大家戴上毒防局製作的「反毒雄讚」安全帽，共同宣誓齊力反毒，發揮社區互助精神，打造「社區毒防安全網」，宣誓後隨即進行毒防講習訓練。
秘書長郭添貴致詞表示，鳳山為高雄市人口最多的行政區，也是傳統行政中心，蘊含眷村等豐富的多元文化，特別感謝鳳山區公所協助及76位里長熱心公益「好里相挺」，讓高雄市毒品防制關懷站可以持續深耕擴點，關懷站提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢及轉介等一站式服務，由里辦來做宣導、轉介，並將關懷、諮詢、輔導交由毒防局直接服務，發揮社區互助精神，「一人吸毒，全家受害」的真實案例，都讓人深切感受到毒品防制的重要性，因此毒防局結合民間力量，深耕社區直接到第一線服務，有絕對的必要性，未來努力持續擴點到全市38區891里，共同阻絕毒品。
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