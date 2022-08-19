批毀台灣言論自由　張善政籲鄭運鵬一起反抗「中介法」

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張善政表示，NCC推動的《數位中介服務法》就是將言論是否「正確」的判斷、審核交給政府。他並直言，「一旦完成立法，這部模糊不清、有違憲之虞的法律，到時候對『批評民進黨的言論』將面臨最高密度的檢驗甚至壓制；而網路上『附和民進黨立場』的言論，則會雲淡風清放過。」
張善政認為，《中介法》在制定上有許多用語模糊之處，非常可能影響台灣人的言論自由。他以多次拍片營救國外受詐騙台灣人的YouTuber為例，近期因為批評政府、槓上外交部，被政府機關貼上「以訛傳訛、誤導國人」的標籤。
張善政說，在《中介法》的公聽會上，甚至有平台業者怒批此法「跟逼我們關站並無不同」，顯示《中介法》已經造成影響，張質疑「現在政府運用《社會秩序維護法》查民眾水表、傳喚網友到案說明，不就是政府雙標的進行式嗎？」
張善政強調，對於任何政府嘗試管制言論自由的法案，他的立場都是「反對、反對、反對」，他也喊話NCC應該立即退回《數位中介服務法》草案，還給台灣人一個自由、開放的網路空間。
張善政同時也點名民進黨桃園市長參選人鄭運鵬站出來，一起反對這《中介法》，一起守護台灣網路的言論自由，「這次，我們的立場應該一致了吧？」他強調，守護台灣網路言論自由，呼籲立即暫緩推動制定《數位中介服務法》。