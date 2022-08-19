台中女遇假投資「匯660萬」！警阻攔反被嗆：我甘願被騙
台中市一名64歲高姓女子，因受詐騙集團的花言巧語蠱惑，欲以投資飲料店的名義匯出300萬元，當下被警方與行員阻止，可一週後再次現身銀行，表示要匯360萬元購屋，警方再次阻攔，豈料高女不領情，反嗆「明明不是詐騙，你們憑什麼說是？」、「我甘願被詐騙可不可以」等等，直至警方拿出對方為警示帳戶的證據，這才放棄匯款。
台中市警三分局立德派出所日前接獲銀行通報，有女子疑似受騙，員警黃若媙、謝昀霖到場關切，從高女口中得知她欲投資飲料店，將匯出新台幣300萬元，但飲料店確切位置、負責人姓名等重要資訊一概不知。警方趕忙勸阻，可高女仍執意要匯「你不要管了」、「那錢是我的耶」、「那明明不是詐騙，你們憑什麼說是詐騙」、「我知道你們是好心，已經做到告知的義務了，我還是要匯」、「我沒權力支配我的錢嗎？」、「別人都匯得進去，我為什麼不行」、「凍結？那是你在講，你怎麼知道被凍結？」
員警位打消高女的念頭，搜尋詐騙集團相關話術的新聞給她參考，用實際例子苦勸1小時，這才打消她匯款的念頭。但沒料到約一個禮拜的時間，立德派出所警員許添福、鄭裕憲再次接獲銀行通報，而這次疑似遭詐的民眾仍是高姓女子，她欲匯出360萬元買房，可受款戶為工程行及私人帳戶，警員認為並不合理。
警方擔心高女遇到假投資或假交友的狀況，但她不願透漏相識過程，且因兩次投資都受警方阻攔，令其相當憤怒，再次開口「你不要問那麼多」、「你們的關心我已經收到了」、「被騙是你們在講」、「你們要耽誤我的事情的話，你們怎麼補償我」、「我甘願被詐騙可不可以，錢是我的」。
員警這次花費約90分鐘的時間勸阻，然而高女仍堅持要匯，於是警察搜出對方的私人帳戶是已被通報為涉嫌詐欺的警示帳戶，高女見狀才終於放棄。雖成功阻攔高女受騙，但兩次經驗讓警方和行員頗感無力。（編輯：李惠婷）