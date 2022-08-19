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NCC推數位中介法惹議　柯文哲：蔡英文曾反對修電信法

▲NCC推數位中介服務法管制網路言論惹議，總統蔡英文2013年反對電信法修正的言論也被挖出。(圖／翻攝自柯文哲臉書)
▲NCC推數位中介服務法管制網路言論惹議，總統蔡英文2013年反對電信法修正的言論也被挖出。(圖／翻攝自柯文哲臉書)

記者呂炯昌／台北報導

2022-08-19 21:52:43

國家通訊委員會（NCC）於6月底公布《數位中介服務法》草案，盼約束網路平台違法或假訊息樣態，但遭質疑仿效中國推網管法。總統蔡英文2013年反對電信法修正的言論也被挖出，台北市長柯文哲質疑，蔡政府正在帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權以及秘密通訊保障的底線。

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柯文哲在臉書發文指出，NCC昨天針對 #數位中介服務法草案 舉行第三場公聽會，這項法案號稱是為了維護網路言論自由 ，要納管各式網路平台，包含 Line、 Dcard、 PTT、巴哈姆特、Yahoo、Mobie01 等許多業者全程參與。但他們對這項法令感到非常不安。LINE發言表示：政府如果要管理通訊軟體上的所有一對一對話，要加註警語和限制，會涉及言論管制，以及憲法的機密保障等原則。也有不少業者擔心，這項法條會迫使業者率先刪除所有可能引起爭議的言論，等於 #擴大言論審查。

柯文哲表示，《數位中介服務法》第18條還規定，主管機關有權針對其認定的不實資訊向法院提出資訊限制令，法院專責窗口要在48小時內做出裁定，而且裁定前就可以要求業者對特定訊息加註警告，先不論我國法院的審理能量已經飽和，短短兩天，就能判別訊息的真偽，不造成冤假錯案？最近網紅「好棒Bump」在網路上揭露國人被販運到國外的事件，外交部第一時間發出聲明，要Bump不要誤導國人、以訛傳訛，之後才改口說感謝Bump的援助。如果今天數位中介服務法在台灣施行，Bump根本沒有機會說出真相。

柯文哲表示，網路謠言應該制止，挑動仇恨的言論必須節制，但《數位中介服務法》的模糊地帶，會讓行政權擴張到無以復加，利用不明確的法律概念，壓迫所有不平之鳴、呼籲改革的力量在網路上噤聲，造成對人民與思想的箝制。這條法律可以讓美國3K黨從電視上驅逐，也會讓馬丁路德金講不出I have a dream這篇撼動世界的演說。

柯文哲表示，蔡英文曾在2013年6月17日的臉書貼文寫道：「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪」。而今她的政府正在帶頭背離民主價值、碰觸憲法對於人民隱私權以及秘密通訊保障的底線？

柯文哲喊話，「呼籲大家協尋當年的蔡英文，無畏攻擊、勇敢發聲，這是我們必須為自由付出的代價。」

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