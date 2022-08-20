搜歌神器Shazam公開！最多人搜這首：「登登登」是什麼歌

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《Shazam》也成為流行文化指標，Kate Bush 1985 年的歌曲〈Running Up That Hill〉在《怪奇物語》影集中出現，使得這位歌手的 Shazam 辨識次數創下歷史新高，這首歌在 Shazam 全球前 200 大榜單中連續 10 天排名第一。 這首歌後來在 25 個全國排行榜上名列前茅，超越 2022 年其他所有歌曲。
關於《Shazam》的第一次是從2002 年 8 月以簡訊服務形式在英國推出，當時，在手機上撥打「2580」，並在歌曲播放時拿起手機來辨識歌曲，接著用戶會收到一則簡訊，告知歌曲名稱和藝人名字。到了2008 年 7 月才在 App Store 上推出。
值得紀念的第一次和Shazam 史上之最
- 第一首 Shazam 辨識的歌曲：T. Rex 的〈Jeepster〉
- 第一首達到 2,000 萬次辨識的曲目：Lilly Wood & The Prick 和 Robin Schulz 的〈Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)〉（2015 年 10 月）
- 第一位達到 1 億次辨識的藝人：David Guetta（2015 年 5 月）
- 累積 Shazam 辨識次數最快的曲目
- 最快達到 100 萬次辨識的曲目：BTS 的〈Butter〉（9 天）
- 最快達到 2,000 萬次辨識的曲目：Tones And I 的〈Dance Monkey〉（219 天）
- 辨識次數最多的藝人：Drake累計超過 3.5 億次
- 辨識次數最多的歌曲：Tones And I 的〈Dance Monkey〉累計超過 4,100 萬