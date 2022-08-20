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搜歌神器Shazam公開！最多人搜這首：「登登登」是什麼歌

▲音樂辨識軟體《Shazam》為了迎接20週年製作一份20年來每年Shazam 辨識次數最多的歌曲，該歌單反映過去 20 年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。(圖／記者周淑萍攝)
▲音樂辨識軟體《Shazam》為了迎接20週年製作一份20年來每年Shazam 辨識次數最多的歌曲，該歌單反映過去 20 年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-08-20 09:13:40

音樂辨識軟體《Shazam》截至目前為止歌曲辨識量已超過700億，每月超過 2.25 億的用戶，為了迎接20週年，Shazam製作一份特別歌單，包含過去 20年來每年Shazam 辨識次數最多的歌曲。從 Train 的〈Hey, Soul Sister〉到 Sia 的〈Cheap Thrills〉，該歌單反映過去 20 年來全球音樂愛好者積極搜尋的內容。同時Shazam也分享了20年來各種有趣的經歷。

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你有過在咖啡廳聽到一首歌，覺得很好聽或是耳熟但老是想不起來歌名的經驗嗎？接著就下意識點開《Shazam》來辨識，，這樣直覺的反應，讓Shazam 成為預測音樂趨勢的指標。Shazam 的全球排行榜對於協助識別新人扮演關鍵角色。Masked Wolf 是 2021 年 Shazam「值得關注的五位藝人」之一，而當年 Shazam 全球辨識次數最多的歌曲則是〈Astronaut In The Ocean〉 。

《Shazam》也成為流行文化指標，Kate Bush 1985 年的歌曲〈Running Up That Hill〉在《怪奇物語》影集中出現，使得這位歌手的 Shazam 辨識次數創下歷史新高，這首歌在 Shazam 全球前 200 大榜單中連續 10 天排名第一。 這首歌後來在 25 個全國排行榜上名列前茅，超越 2022 年其他所有歌曲。

關於《Shazam》的第一次是從2002 年 8 月以簡訊服務形式在英國推出，當時，在手機上撥打「2580」，並在歌曲播放時拿起手機來辨識歌曲，接著用戶會收到一則簡訊，告知歌曲名稱和藝人名字。到了2008 年 7 月才在 App Store 上推出。

值得紀念的第一次和Shazam 史上之最

  • 第一首 Shazam 辨識的歌曲：T. Rex 的〈Jeepster〉
  • 第一首達到 2,000 萬次辨識的曲目：Lilly Wood & The Prick 和 Robin Schulz 的〈Prayer In C (Robin Schulz Radio Edit)〉（2015 年 10 月）
  • 第一位達到 1 億次辨識的藝人：David Guetta（2015 年 5 月）
  • 累積 Shazam 辨識次數最快的曲目
  • 最快達到 100 萬次辨識的曲目：BTS 的〈Butter〉（9 天）
  • 最快達到 2,000 萬次辨識的曲目：Tones And I 的〈Dance Monkey〉（219 天）
  • 辨識次數最多的藝人：Drake累計超過 3.5 億次
  • 辨識次數最多的歌曲：Tones And I 的〈Dance Monkey〉累計超過 4,100 萬
▲Shazam 分享值得紀念的第一次和史上之最。(圖／官方提供)
▲Shazam 分享值得紀念的第一次和史上之最。(圖／官方提供)

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